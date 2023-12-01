Когда Украина получит дальнобойные бомбы GLSDB: СМИ назвали новые сроки

Первые GLSDB окажутся в США только в конце декабря, в Украине – в лучшем случае, через несколько месяцев.

Управляемые бомбы малого радиуса действия GLSDB, которые можно запускать из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, этой осенью в Украину так и не поступили из-за ряда проблем. Однако теперь называется новый срок передачи – начало 2024 года.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. Как отмечает издание, представители компании-поставщика бомб, Boeing, называют несколько иные сроки.

"Люди, знакомые с текущими терминами, говорят, что доставка оружия в США компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего пройдут несколько месяцев испытаний перед отправкой в Украину", – говорится в сообщении.

В Пентагоне отмечают, что первые GLSDB будут переданы Украине уже в начале 2024 года. Однако о более точных сроках в министерстве обороны США говорить отказались.

Управляемая бомба GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) имеет дальность до 160 км и может стать хорошим аналогом ракет ATACMS для ВСУ – количество этих ракет у украинских военных очень ограничено. Кроме того, с помощью таких бомб можно будет поражать логистические и военные объекты российских террористов на большем расстоянии, чем позволяют ракеты GMLRS.

Интересно, что после марта 2023 года, когда появились первые новости о возможности передачи Украине GLSDB, российские террористы в том же месяце начали лживо заявлять, что якобы уже сбили такую бомбу в Украине. Хотя на тот момент не то, что передачи – даже заказы на бомбы еще фактически не было.

"Телеграф публиковал мнение генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко об этих боеприпасах. Он отмечает, что сочетание ракеты с бомбами – идеальное. Все потому, что бомба может изменить направление, а Украина использует снаряды с баллистической траекторией, которая прогнозируема и по которой может сработать вражеская ПВО.