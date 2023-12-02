Ночной удар по Украине: в одной области есть прилет, в другой сбили ракету

россия каждую ночь атакует Украину с воздуха

В ночь на субботу, 2 декабря, россияне атаковали Украину "шахедами" и управляемой авиационной ракетой. Силы Противовоздушной обороны сбили 10 из 11 запущенных врагом беспилотников. Также над Днепропетровщиной была уничтожена ракета Х-59, взрыв слышали местные жители.

"В ночь на 2 декабря 2023 года противник атаковал 11 ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Запорожской области. В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 на Днепропетровщине", — сообщили в Воздушных силах Украины.

Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ракета была сбита над Днепровским районом. Именно это стало причиной взрывов, которые слышали местные жители около 2:35.

Силы обороны Юга сообщили, что в ходе атаки "шахедов" на Одесчину было попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россия испытывает проблемы с использованием крылатых ракет типа "Калибр". Причиной стала логистика, которая изменилась из-за украинских ударов.