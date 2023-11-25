У россии возникли проблемы с использованием "Калибров": в чем причина

Россияне бьют по Украине "Калибрами" с первого дня полномасштабной войны

Россия испытывает проблемы с использованием крылатых ракет типа "Калибр". Причиной стала логистика, которая изменилась из-за украинских ударов.

Способность Черноморского флота рф использовать свою базу в Новороссийске для перезагрузки кораблей крылатыми ракетами, по всей вероятности, станет существенным фактором оперативной эффективности флота. Такие выводы сделали в британской разведке.

Обычно российские оккупанты перезаряжались крылатыми ракетами в оккупированном Севастополе. Однако теперь это проблематично из-за украинских атак. Британская разведка считает, что россия станет больше полагаться на Новороссийск. При этом, существует вероятность того, что российские вооруженные силы перестали применять "Калибры" для ударов по Украине из-за логистических проблем в Новороссийске.

"Россия, вероятно, будет стремиться к ускорению преодоления таких проблем, чтобы морские крылатые ракеты были включены в зимнюю кампанию ударов по Украине", — сказано в сводке.

Для справки: "Калибр" – это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро "Новатор". Они разрабатывались преимущественно как вооружение для подлодок и кораблей. Однако существуют и варианты пуска ракет с боевых самолетов (Калибр-А) и наземных пусковых установок. Россияне бьют по Украине "Калибрами" с первого дня полномасштабной войны, нацеливая их на гражданские объекты.

Напомним, ранее представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, сколько ракет россия накопила в Крыму для ударов по Украине. Среди них есть и "Калибры".