Расстрел украинских военнопленных: стала известна судьба убийц

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций

В Украине начали досудебное расследование по факту расстрела украинских военнопленных преступниками из оккупационной армии. При этом власти Авдеевки сделали заявление по поводу судьбы убийц.

Так, по данным, начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, после инцидента Силы оборону уже контратаковали позицию, на которой россияне убили безоружных украинцев, и в результате этого, соответственно, все, кто находился, погибли. Поэтому, вероятно, преступники уже мертвы.

"Насколько мне известно, чуть позже наши ребята "штурмонули" эти позиции и все, кто там находился, были ликвидированы", — сказал Барабаш.

В это же время, Офис Генпрокурора Украины начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Следователи и прокуроры уже преступили к работе.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, на котором была запечатлена казнь украинских военных россиянами. Все это, предварительно, произошло в районе населенного пункта Степовое Донецкой области, что неподалеку от Авдеевки.

Военное преступление россиян было снято с воздуха при помощи квадрокоптера. Сослуживец убитых Александр Колым заявил, что его группа больше не будет брать оккупантов в плен.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский омбудсмен отреагировал на казнь военных ВСУ.