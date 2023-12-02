"Наказание должны понести все": украинский омбудсмен отреагировал на казнь военных ВСУ, сдававшихся в плен

Это уже не первый случай расстрела оккупантами украинских бойцов

Украина обратится в Международный комитет Красного Креста по поводу расстрела российскими оккупантами двух сдававшихся в плен украинских военных. Видео казни защитников появилось в сети.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, этот случай является очередным нарушением Женевских конвенций и неуважением к международному гуманитарному праву.

"Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста. Мир не должен потакать таким преступлениям. Поэтому, как омбудсмен Украины, по этому поводу обращусь к Международному комитету Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных. А на видео четко видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен. Воины были безоружными, а их руки — подняты вверх. Они не несли никакой угрозы. Российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных", — подчеркнул Лубинец.

Также он сообщил, что обратится в Организацию Объединенных Наций. По словам омбудсмена, постоянная мониторинговая миссия ООН должна зафиксировать этот факт как еще один яркий пример нарушения россией норм международного гуманитарного права.

Лубинец подчеркнул, что россия должна понести наказание за каждый подобный случай казни украинских военных, которые сдаются в плен. Он отметил, что такие случаи не единичны – это и убийство бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Также омбудсмен напомнил о публичной казни военнопленных в Еленовке.

"Я считаю, что наши правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, которые совершили это преступление. В то же время отмечу, что такие преступления – это ответственность и высшего руководства россии. Наказание должны понести все", – заявил Лубинец.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне убили группу украинских воинов. Пленным защитникам связали руки.