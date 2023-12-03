На фронт отправят пушистое подкрепление для ВСУ: какая боевая задача у котов

Военные дружные с четырехлапыми

Сетью активно распространяются видео нашествия мышей, крыс и змей на линии фронта, публикуемые военными. Но, чтобы этому помочь, теперь ВСУ решили прибегнуть к помощи кошек.

Об этом пишет издание Bild. Один из котов даже уже успел получить награду за помощь военным.

Издание отмечает, что многочисленные видео и фото с фронта показывают, что нашествие грызунов и змей стало серьезной проблемой как для украинской армии, так и для российских оккупационных войск.

На одном из опубликованных видеороликов находился украинский солдат с двумя крупными змеями. Он шутит, что к товарищу в гости приехали жена и теща. Другие видео показывают разбегающихся мышей — из-под матрасов, из сумок.

Грызуны мешают военным спать, кусаются, едят провизию и грызут все подряд, даже оружие. Один из военнослужащих ВСУ рассказал об этом в эфире на украинском телевидении: "Когда просыпаешься, всегда ловишь двух-трех заползших в спальный мешок мышей. Не очень приятно, когда тебе кусают палец".

Но, как пишет издание, пока волонтеры собирают деньги на ловушки грызунов, военные нашли другое решение кошки. Они помогают бойцам в борьбе с грызунами.

Кот Шайбик, например, даже получил медаль за помощь военным.

Кот Шайбик

Ранее "Телеграф" писал, что украинские военнослужащие могут на днях жить на своих позициях под землей под регулярным обстрелом, однако есть достающие больше всего вещи.