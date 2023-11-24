Нашествие "микимаусов": украинских воинов на фронте атакуют не только россияне (впечатляющие видео)

Биолог назвал причину нашествия мышей и рассказал, когда это может закончиться

Украинские воины на фронте продолжают страдать не только от плохой погоды, но и от грызунов. Мыши завелись не только в окопах, но и в жилых помещениях, где базируются военные.

"Телеграф" собрал видео, которые защитники публикуют в своих социальных сетях. От нашествия грызунов не помогают ни коты, ни проверенные лайфхаки.

В одном из помещений, где живут военные, мыши захватили кресло. Кот по кличке "Снег" пытался охотиться на грызунов, но они превзошли его по количеству, и пушистый охотник отступил. Сначала на видео видны лишь несколько мышей, но стоило военному потрогать спинку кресла, как оттуда показались десятки маленьких мышек.

Ютятся грызуны и в окопах, где военные несут службу и прячутся от врага. Чтобы хоть как-то спасти от них свою еду и амуницию, защитники ловят грызунов в бутылки и выпускают подальше от позиций. Однако это не помогает им спастись от их нашествия "микимаусов". Стоит лишь где-то оставить еду, мыши тут как тут.

По словам "народных синоптиков", нашествие мышей говорит о том, что зима в Украине будет холодной. Биолог Богдан Завидовский отметил, что нашествие мышей наблюдалось и во время Второй мировой — грызуны передвигались едва ли не стаями и не особо боялись людей.

"Поэтому и сейчас люди отмечают для себя это как признак длительной войны", — говорит он.

По словам биолога, мыши ищут, где перезимовать. Привлекают их места, где можно раздобыть еду. Но с наступлением серьезных морозов популяция грызунов существенно сократится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Австралии нашествие крыс. Грызуны уничтожают урожай, перегрызают провода и не только.