Навала "мікімаусів": українських воїнів на фронті атакують не лише росіяни (вражаючі відео)

Біолог назвав причину нашестя мишей і розповів, коли це може закінчитися

Українські воїни на фронті продовжують страждати не лише від поганої погоди, а й від гризунів. Миші завелися не лише в окопах, а й у житлових приміщеннях, де базуються військові.

"Телеграф" зібрав відео, яке захисники публікують у своїх соціальних мережах. Від навали гризунів не допомагають ні коти, ні перевірені лайфхаки.

В одному з приміщень, де мешкають військові, миші захопили крісло. Кіт на прізвисько "Сніг" намагався полювати на гризунів, але вони перевершили його за кількістю, і пухнастий мисливець відступив. Спочатку на відео видно лише кілька мишей, але варто було військовому помацати спинку крісла, як звідти з’явилися десятки маленьких мишок.

Ютяться гризуни й в окопах, де військові несуть службу і ховаються від ворога. Щоб хоч якось урятувати від них свою їжу та амуніцію, захисники ловлять гризунів у пляшки та випускають якомога далі від позицій. Однак це не допомагає їм врятуватися від їхньої навали "мікімаусів". Варто лише десь залишити їжу, миші тут як тут.

За словами "народних синоптиків", нашестя мишей говорить про те, що зима в Україні буде холодною. Біолог Богдан Завидовський зазначив, що навала мишей спостерігалася і під час Другої світової — гризуни пересувалися чи не зграями та не дуже боялися людей.

"Тому й зараз люди відзначають для себе це як ознаку тривалої війни", — каже він.

За словами біолога, миші шукають, де перезимувати. Приваблюють їх місця, де можна роздобути їжу. Але з настанням серйозних морозів популяція гризунів значно скоротиться.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Австралії нашестя щурів. Гризуни знищують урожай, перегризають дроти й не лише.