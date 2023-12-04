россияне во время тревог атакуют Украину не только ракетами и дронами: в ВСУ назвали еще одну угрозу

В ВСУ не сразу могут отличить работу РЭБ от реальных пусков

В Воздушных Силах ВСУ объяснили частые формулировки, которые украинцы могут слышать во время воздушных тревог. Речь о фразах "цель прекратила свое существование" или "это была фальш-цель, работа РЭБ".

Об этом рассказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат во время интервью изданию "РБК-Украина". По словам военного, цель таких действий россиян — ввести Силы Обороны в заблуждение.

Также, пояснил Игнат, иногда этой целью может быть работа реактивных систем залпового огня.

"Они тоже дают "засечку" на радарах, то есть радиолокационная станция может захватить сигнал работы "Смерча", "Града", "Урагана" и т.п., и тогда кажется, что это летит ракета", — говорит он.

Кроме того, добавляет он, средства РЭБ противника могут выдавать радиомагнитный импульс, который наши радиолокационные станции также будут воспринимать за цель. Она на время может появиться на мониторах, где изображена воздушная обстановка, а затем пропасть.

"Мы же сразу не знаем – это работа РЭБ или нет, но мы должны очень быстро известить людей, что есть ракетная угроза", — сказал Игнат и добавил "В конце концов, цель может прекратить существование, даже если это реальная ракета, например Х-59, но она может просто упасть в поле, не долетев до цели".

Также журналисты поинтересовались и спикера о том, могут ли россияне пускать такие электронные сигналы для того, чтобы шпионить за размещением наших систем ПВО.

"Когда идет боевая работа, когда россияне выпускают реальные ракеты, они и так видят наши радиолокационные станции и средства ПВО тоже отдают сигнал. Есть соответствующие противодействие и у нас на такие случаи", — подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказали, как и чем рф будет атаковать Украину этой зимой.