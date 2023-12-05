"Это в наших интересах": в НАТО сделали важное для Украины заявление

Украина может продолжать рассчитывать на поддержку Альянса

Политические изменения в позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов никак не повлияют на оказание помощи Украине. Страны НАТО и дальше продолжат предоставлять поддержку.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, ослабевает ли помощь Об этом пишет Political Lore.

"С 2014 года мы видим, насколько важна помощь. По времени предоставления. Я заметил, что его нужно увеличить, как и темпы обеспечения. Но то, что члены НАТО предоставляют передовые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки – это все примеры значительной современной помощи <…> Помощь оказывается Украине, потому что это в интересах нашей безопасности. Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значимую поддержку Украине", — сказал он.

Также в пример решимости стран-членов НАТО продолжать оказывать Украине помощь, Столтенберг отметил, что Германия и Нидерланды недавно заявили о готовности предоставить $10 млрд выплат, а союзники по НАТО предоставляют дополнительные ПВО.

Кроме того, Румынии был создан учебный центр для украинских пилотов, где они проходят обучение на истребителях F-16.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что страны НАТО передадут Украине дополнительную помощь. Стало известно, о каких цифрах идет речь.