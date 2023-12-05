Западные СМИ узнали реальные потери российских зеков на фронте

К росту потерь часто приводила некомпетентность и коррупция среди высших российских военных чиновников

Развязанная российским президентом Владимиром Путиным война против Украины превратила всю систему уголовного правосудия РФ в инструмент военной вербовки. На фронте зэков используют в основном как пушечное мясо.

В расформированной ЧВК "Вагнер" заявляли, что только в их рядах служило около 50 тысяч заключенных, и каждый пятый из них умер. Об этом пишет The New York Times.

Издание пишет, что те, кому удалось выжить, получили серьезные травмы, в том числе психологические.

"Сна нет. Помогает только алкоголь… Вы должны понимать: мы ходили по кишкам", — рассказал один из вернувшихся бывших зэков, имея в виду изуродованные тела на поле боя.

По данным The New York Times, к росту потерь зачастую приводила некомпетентность и коррупция среди высших военных российских чиновников: "Выживут они или нет, говорили солдаты, зависело от того, в каком подразделении они находились, кто был командирами и уважали ли они человеческую жизнь".

Согласно имеющимся у издания данным, средний возраст призывников составляет 33 года. Они прибывают в основном из небольших городов и деревень. Зачастую эти парни оказывались за решёткой из-за продажи наркотиков. В среднем им оставалось еще пять лет заключения в жестоких тюремных условиях.

В статье отмечается, что чрезвычайно высокий уровень обвинительных приговоров в РФ (99,6%), а также длительные сроки тюремного заключения и нечеловеческие условия в российских тюрьмах создают "сильные стимулы рисковать жизнью, чтобы получить свободу".

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют около 333840 человек личного состава.

Кроме того, российская армия потеряла на поле боев: танков — 5587, боевых бронированных машин — 10416, артиллерийских систем — 7987, средств ПВО — 605, БПЛА оперативно-тактического уровня — 6032, автомобильной техники и автоцистерн — 10483.

Ранее "Телеграф" сообщил, что число дезертиров в российской армии выросло почти вдвое.