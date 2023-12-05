Украина отмечает День Вооруженных сил и День святого Николая: ВСУ опубликовали ролик-поздравление, который растрогал сеть

Украинские компании и деятели искусства поздравили украинцев с Днем ВСУ и Днем святого Николая чувственным видеороликом

В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в стране 6 декабря совпали два больших праздника — День Вооруженных сил Украины и День святого Николая.

По этому случаю украинские компании и деятели искусства на волонтерских началах создали видеоролик-поздравление украинцев с Днем ВСУ и Святым Николаем. Как сообщается во вторник, 5 декабря, вечером на странице ВСУ в соцсети Фейсбук, данный ролик вышел в рамках кампании по информационной поддержке ВСУ.

"В этом году украинцы впервые отмечают два праздника – День Вооруженных Сил Украины и Святого Николая. Этот факт вдохновил авторов видеоролика на создание теплой и хорошей истории, в которой дети благодарят своих родных – защитников и защитниц, и просят защитить наш общий дом – Украину, и, конечно, Святого Николая: "Чтобы подарочки принес" :))", — пишут в ВСУ.

Ролик действительно получился трогательным и "теплым":

Также, судя по теплым и благодарственным комментариям, ролик понравился и пользователям соцсетей, которые поздравляют воинов ВСУ с праздником и благодарят их за защиту:

Как известно, 6 декабря в Украине отмечается большой праздник — День Вооруженных сил Украины. В этот день мы почитаем не просто украинскую армию в целом, а в первую очередь каждого нашего украинского защитника. Многие мужчины и женщины встали на защиту своей Родины и каждого из нас в прямом противостоянии с российским врагом.