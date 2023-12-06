Почти прорвали всю линию обороны: Умеров рассказал об успехах ВСУ на фронте

У Украины уже есть разработанный план на 2024 год

Украинские защитники показывают хорошие результаты на фронте, пройдя уже две линии обороны оккупантов. Уже сейчас военные находятся перед третьей линией.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в интервью FoxNews. По его словам, план по освобождению украинских территорий на следующий год уже разработан.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год", — отметил он.

Также Умеров подчеркнул, что стратегической победой для Украины будет выход на границы 1991 года — включая Крым, Донбасс и Черное море. Комментируя вопрос о том, возможно ли какое-то урегулирование, если война будет длиться годами, глава Минобороны лишь сказал, что цивилизованному миру должно быть стыдно за то, что тот не может защитить себя от авторитарного режима.

"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (Россия − ред.) считают, что Украина и украинцы не должны существовать", — подчеркнул министр.

Умеров считает, что недопущение существования такого режима и в интересах американцев, поэтому своей слабости не нужно показывать.

Также министр в интервью заговорил о НАТО. Он отметил, что Украина хочет "говорить с Альянсом на одном языке". Потому все расчеты на 2024 год, закупки и планирование операций будут проводиться по стандартам НАТО, чтобы "между нами не было разницы".

В отношении упреков в коррупционных скандалах внутри Минобороны Рустем Умеров подчеркнул, что сейчас проводятся конкурсы, тендеры, проверки, аудиты. Вместе с тем министерство готово пригласить внешних аудитором для перекрестной проверки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце ноября российские оккупанты заявили о захвате важного поселка на востоке Украины. В то же время аналитики говорят, что слова захватчиков не соответствуют действительности.