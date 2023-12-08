Вместе пошли на фронт: отец погиб, а сын в плену у оккупантов

Защищали Украину с начала полномасштабного вторжения

Война, которую россияне ведут против Украины, продолжает уносить жизни наших воинов. Трагическое известие пришло в семью жителя села Остров, Львовской области, Степана Лутчина.

Мужчина погиб на Харьковщине. Об этом сообщили в Червоноградском городском совете.

Степан вместе со своим сыном Владиславом встали на защиту нашего государства с первых дней полномасштабного вторжения. Младший Лутчин попал в плен к оккупантам в 2023 году.

"С первых дней полномасштабного вторжения Степан Лутчин вместе с сыном Владиславом пошли защищать каждого из нас в ряды ВСУ. В этом году сын Владислав попал в плен к оккупантам, а отец Степан погиб в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Степан Лутчин, 1975 года рождения, погиб во время выполнения боевого задания по защите Украины 5 декабря в Харьковской области.

"Не хватит слов, чтобы выразить соболезнования родным и близким Героя. Склоняем головы в скорби и разделяем боль невосполнимой потери. Светлая память и вечная слава Герою", — добавили в горсовете.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб ведущий инженер отдела Научно-технического центра "Энергоатома" Александр Синельников. Выход на боевое задание под Купянском 4 декабря 2023 стал для него последним.