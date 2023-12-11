Половина из всех атак на фронте: россияне штурмуют Авдеевку как никогда (карта)

Украинские защитники продолжают сдерживать врага

В районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Практически половина от общего количества боевых столкновений за последние сутки произошла именно на этом направлении. Несмотря на активность врага, воины ВСУ стойко держат оборону.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба в понедельник, 11 декабря. Отмечается, в течение прошлых суток всего было зафиксировано 98 боевых столкновений. Из них 49 произошли в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери", — говорится в сообщении.

Также украинские воины отразили 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском направлении ВСУ удерживают врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. За последние сутки там было отбито 18 атак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что офицер Сергей Цехоцкий рассказал, почему оккупанты любой ценой хотят захватить Авдеевку.