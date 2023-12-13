О смерти стало известно в день рождения: на фронте погиб молодой бариста из Харькова

Филипп любил жизнь и имел много увлечений

На фронте погиб сотрудник харьковской кофейни "Красиво Є" Филипп. Он не дожил до своего 24-летия, а трагическую новость о его гибели коллеги сообщили в день рождения героя.

"С большой грустью сообщаем страшную новость: наш Фил погиб на фронте во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Сегодня ему исполнилось бы 24. Мы все знали его как хорошего, веселого, смелого, отзывчивого человека. Таким он и останется в наших сердцах", — сообщается в Instagram кофейни "Красиво Є".

Коллеги добавили, что Филипп не боялся ни врага, ни работы. Он жил полной жизнью — готовил кофе, танцевал за баром, играл на гитаре, верил в Бога, работал с деревом и был невероятно талантлив. У героя осталась жена и маленький сын.

"Герои возвращаются домой на щите. Самая высокая цена, которую мы платим за нашу свободу. Фил, как ни хочется в это верить. Как нам всем болит. Спасибо тебе за все, наш Герой!", — пишут коллеги воина.

Как сообщал "Телеграф", в тяжелых боях с российскими оккупантами погиб украинский актер Андрей Павленко. Мужчина встал на защиту Родины в начале полномасштабного вторжения. Он снимался в таких фильмах, как "Девять жизней Нестора Махно", "Страсти за Чапаем", "Женский врач", "Письмо ожидания", "Фото на документы", "Сашка", "1941", "Оборотень в погонах", и других. Без отца остались двое детей.