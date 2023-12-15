Без отца остались четверо сыновей: на фронте погиб герой с Киевщины

У воина осталась большая семья

На фронте погиб житель села Погребы Броварского района Киевской области Павел Мурзак. Его жизнь прервалась 8 декабря 2023 года в населенном пункте Синьковка Купянского района на Харьковщине.

"Мы до последнего надеялись на лучшее, но получили документальное подтверждение, что на войне погиб наш земляк, житель села Погребы – Павел Анатольевич Мурзак. Поэтому с грустью оповещаем эту трагическую новость", — написал в Facebook глава Тетиевского городского совета Богдан Балагура.

Защитник родился 1 декабря 1991 года в селе Надросовка Володарского района. Затем переехал в Тетиевскую общину. Окончив школу, получил образование в Белоцерковском ПТУ №5 по специальности механик-автослесарь. Работал в селе Кашперовка в школе кочегаром и на сахарном заводе.

Мужчина был мобилизован в Вооруженные Силы Украины 16 мая 2022 года. У него остались жена и четверо сыновей — Дмитрий, Костя, Максим, Павел, а также мать, отец, три брата и две сестры. О дате, времени и месте похорон героя будет сообщено позднее.

Как сообщал "Телеграф", в боях на Бахмутском направлении погиб сотрудник харьковской кофейни "Красиво Є" Филипп. Он не дожил до своего 24-летия, а трагическую новость о его гибели коллеги сообщили в день рождения героя.