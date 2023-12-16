Украинским бойцам на направлении Марьинки нужна помощь: срочный сбор на автомобиль

Сбор нужно закрыть срочно

Украинские военные, которые продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, срочно нуждаются в помощи сограждан с покупкой необходимого для выполнения боевых задач транспорта.

Автомобиль понадобился бойцам подразделения ударных FPV-беспилотников "Гаруда" из 46-й Отдельной аэромобильной бригады, которые нуждаются в средстве передвижения для выполнения боевых задач на направлении Марьинки.

Сбор проводит Павел Шкыра, который после покупки транспорта обнародует отчет. Всего надо собрать 328 тысяч гривен, из которых почти 100 уже есть.

Неравнодушные украинцы могут перечислить средства на нужды бригады несколькими способами:

банка в monobank находится по этой ссылке — https://send.monobank.ua/jar/6wVsk7WJUJ;

альтернативно можно перечислить средства на карту mono: 5375 4112 0561 0491;

или на карту ПриватБанка: 4149 4999 9729 7195;

или воспользоваться сервисом PayPal: [email protected]

Справка: 46 бригада была сформирована в 2016 году, а с 2017 участвовала в боевых действиях на востоке Украины. После начала российского вторжения, участвовала в боях за правый берег Херсонской области, также держала натиск врага во время боев за Соледар и Бахмут. В декабре 2022 президент Владимир Зеленский отметил бригаду почетной знаком "За мужество и отвагу".