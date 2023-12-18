Битва разведок: генерал Маломуж назвал удачи и провалы Украины

РФ прилагает огромные усилия, пытаясь разъединить Запад, говорит военный эксперт

В декабре стало известно, что разведчик из Германии слил ФСБ важные данные об Украине. А эпизод с утечкой данных, которую допустил 21-летний служащий Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс (США), о чем стало известно весной 2023-го, мог способствовать срыву украинского контрнаступления.

Впрочем, немалые успехи были и у разведсообществ Украины и партнеров в действиях и контрдействиях против России. О битве на этих фронтах "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

По словам военного эксперта, отлично, что Украина объединила оперативные усилия с партнерами. Он уточняет, что это и агентурная разведка, и техническая, и космическая, и военная, и полевая, и внешняя.

"Комплексные действия позволяют получать данные о замыслах высшего военно-политического руководства РФ. И Кремля, и Минобороны, и ФСБ, и Росгвардии, и разведки. Всех структур, которые воюют против Украины", – поясняет Николай Маломуж.

Он акцентирует, что важно иметь представление о стратегии противника, о его военных, политических и экономических приоритетах. О подготовке мероприятий по мобилизации, формированию новых воинских частей, армий. О загруженности ВПК. О военно-техническом сотрудничестве с разными странами. С теми же Ираном, Северной Кореей.

О попытках влиять на Запад – через агентуру. Путем подкупа, шантажа, лоббизма и так далее.

"Видно, что РФ прилагает огромные усилия, пытаясь разъединить Запад. И, посеяв зерно раздора между членами ЕС и НАТО, пытается снизить поддержку Украины с их стороны. Параллельно не прекращаются попытки страны-агрессора перетянуть на свою сторону Китай, Индию, страны Ближнего Востока, Южной Америки и так далее", – рассказывает генерал.

По его словам, украинская и российская разведки идут на встречных курсах, пытаясь выяснить количество сил и средств, возможные направления нанесения ударов, вероятную смену тактики.

"Мы имеем немалые успехи. То, что россияне будут штурмовать Купянско-Лиманское направление, было известно заранее. И позволило нам укрепиться на данном участке фронта. То же самое касается Авдеевки. Именно поэтому первые волны атак противника там разбились о мощь нашей обороны, а потери у россиян были колоссальные. Им пришлось отступать, перегруппироваться и начать длительную осаду, хоть надеялись решить всё одним быстрым штурмом", – поясняет эксперт.

Если говорить о конкретных успешных разведоперациях Украины в этом году, тут, по мнению Николая Маломужа, следует отметить следующие.

1. Новые удары по Керченскому мосту.

2. Уничтожение штаба Черноморского флота в Севастополе.

3. Уничтожение ряда других вражеских целей (ракетоносителей, пусковых установок С-400, "Оникс", военных баз, скопления живой силы и техники, складов с боеприпасами и хранилищ ГСМ) на всех временно оккупированных территориях Украины – как материковых, так и в Крыму.

4. Нанесение ударов, проведение спецопераций на территории РФ (военные аэродромы, заводы по производству дронов, ракет, систем наведения, железные дороги и так далее). Те же налеты на Москву – это уже не просто военный, а военно-политический формат, который подрывает престиж России в целом и ее Минобороны в частности, подчеркивает экс-глава Внешней разведки.

5. Уничтожение коллаборантов и военных преступников.

"Без нашей агентуры, без технической разведки нанести такие разящие удары было бы невозможно", – поясняет эксперт.

Разведка политического характера, о которой мало говорится, – это наши усилия по консолидации партнеров, а также третьих стран, акцентирует Николай Маломуж.

"Да-да, тут в ход идет не только дипломатия. Причем так действуют все. Подобным образом удается добиться определенного влияния на руководство тех или иных государств, на партийное руководство. Это большая, тяжелая работа, с использованием определенных каналов. К сожалению, этот прием используем не только мы, но и Россия, имеющая наработанные связи и мощные ресурсы. В итоге та же Венгрия занимает откровенно антиукраинскую, даже антиевропейскую позицию. Крен в эту сторону делают Словакия и Австрия. Не до конца мы просчитали ситуацию с Польшей, где в этом году имели накалившиеся в ходе выборов проблемы с аграриями, с перевозчиками", – рассказывает эксперт.

Следовало работать на упреждение, уверен он. Чего, судя по всему, сделано не было. А если и было – явно недостаточно. А вот россияне, похоже, задействовали все свои рычаги влияния. В итоге – мы получили удар, откуда не ждали.

По словам Николая Маломужа, после провала блицкрига ясно было, что Путин сделает ставку на затяжную войну. Но мы не смогли это должным образом донести до наших партнеров.

"В итоге вместо того, чтобы снабдить нас всем необходимым для разгрома армии агрессора в 2022-2023 годах, начались непонятные проволо́чки. Что позволило российскому руководству восполнить ресурсы, начать переводить экономику на военные рельсы, укрепить занятые позиции, бросить против ВСУ армию, превышающую размерами ту, что вторглась к нам в феврале прошлого года. "Форой" примерно в шесть месяцев РФ воспользовалась сполна. Что не позволило нам провести эффективные наступательные операции в 2023-м", – поясняет генерал.

Просчеты наших и западных разведок, аналитиков, политиков, высшего военного руководства привели к тому, что Украина вынуждена уходить в стратегическую оборону, констатирует он. Укрепляя всю прифронтовую зону, а также приграничье с РФ и Беларусью. Надеясь на то, что сможет возобновить (при условии должной поддержки со стороны партнеров, а также активизации собственного ВПК, мобилизации) наступательные операции уже в новом году.