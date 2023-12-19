У Украины дефицит снарядов, но в Минобороны придумали, чем это исправить

Но о собственном производстве снарядов тоже не забывают

В Украине и дальше будет сохраняться дефицит боеприпасов. Однако на помощь пришли технологии.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. По его словам, в Украине было принято решение решать вопрос этой нехватки путем создания мощного производства БПЛА. Кроме того, наращивается собственное производство боеприпасов "практически всех номенклатур бывшего СССР", говорит замминистра обороны. Однако большинство западных систем, которые Украина получила от партнеров, используют другой калибр — наиболее распространенным является 155 мм. Так что вместе с западными компаниями Украина планирует производить такие снаряды на своей территории.

"Мы не можем говорить о производстве большого количества 155-мм снарядов", — отмечает генерал Гаврилюк. Но в следующем году он ожидает, что украинская оборонная промышленность произведет "их достаточно, чтобы покрыть разницу между тем, что нужно и количеством снарядов, которые могут дать партнеры".

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