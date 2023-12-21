Дело не только в снарядах: журналист сообщил о серьезной проблеме в ВСУ

Украина делает ставку на альтернативное вооружение

Самоходные артиллерийские установки, переданные Украине странами-партнерами, массово выходят из строя. Причиной тому является их активное использование.

Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написал журналист и аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Он отметил, что получил такую информацию от украинских военных.

"Мне также говорят мои контакты в украинской армии: дело не только в том, что не хватает артиллерийских снарядов калибра 155 и 152 мм – уже ничего не работает. Западные самоходные гаубицы созданы не для настоящей длительной войны, а только для коротких задач", – написал журналист.

По словам Репке, большинство доставленных САУ больше не работают, поскольку стволы были "разбиты" непрерывным огнем или вышли из строя другие элементы. Он также выразил надежду, что производители этого вооружения сделают соответствующие выводы.

В то же время Репке подчеркнул, что в этой ситуации Украина все больше делает ставку на беспилотники-камикадзе как альтернативу. Однако, по его словам, потребность в них обеспечена только на четверть.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в Украине и в дальнейшем будет сохраняться дефицит боеприпасов.