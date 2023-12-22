Можно даже без паспорта: в ГПСУ рассказали, как украинцам вернуться домой с территории России

Документально пропускные операции на границе с РФ невозможны, однако украинцы всегда могут вернуться на Родину

После нападения России на Украину правительство нашего государства запретило работу пограничных пунктов на границе с РФ и Беларусью. Однако все же есть одна "лазейка", которой активно пользуются украинцы, — это пропускной пункт Колотиловка-Покровка, разделяющий Белгородскую и Сумскую области.

И хотя официально пропускные операции в классическом виде невозможны, все же там регулярно появляются желающие вернуться домой. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Могут ли украинцы вернуться домой через закрытые пункты

Спикер ГПСУ подчеркнул, что граждане Украины не могут быть ограничены в своем праве вернуться домой. Именно поэтому их пропускают на закрытых пунктах пропуска, а затем доставляют в безопасные регионы, где можно получить помощь.

"И еще начиная с прошлого года, особенно когда враг был отброшен на определенной части украинской территории, были деоккупированы, в том числе Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, мы начали фиксировать, что именно по направлению пункта пропуска Покровка начали прибывать граждане Украины, которые были вынуждены выехать на территорию России из-за боевых действий, или же выезжают и сейчас с временно оккупированных территорий, выбирая себе маршрут через Россию, потому что так им логистически легче", — сказал Демченко.

По словам спикера, даже сегодня украинцы ежедневно прибывают на этот пункт. Он отметил, что никакие пропускные операции для иностранцев там не производятся. Покровка работает исключительно для возвращения украинцев домой. Именно через этот пункт больше всего земляков возвращаются. Также фиксируется возвращение граждан на территорию Украины в Волынской области через границу с Беларусью (РБ).

Сколько украинцев вернулось через пропускные пункты на границе с РФ и РБ

Как рассказал спикер ГПСУ, всего на Родину уже вернулось почти 35 тысяч граждан. Большинство из них воспользовалось пропуском Колотиловка-Покровка.

"Больше всего это именно по Сумщине, в направлении пункта пропуска Покровка. Это более 28 тысяч человек. Это и взрослые, это дети", — ответил Демченко.

Какие документы нужны для возвращения домой

Украинцам достаточно иметь минимальный пакет документов. И не важно, через какой пропускной пункт они хотят вернуться домой. Однако даже если никаких документов нет, граждане смогут подтвердить свою личность и вернуться.

"В случае отсутствия каких-либо документов будет установлена личность этого человека для того, чтобы подтвердить, что это действительно гражданин Украины. И такая работа пройдет с правоохранительными органами, с миграционной службой. И в дальнейшем они будут опять же, если подтверждено, что это гражданин Украины, будет пропущен на территорию нашего государства", — сказал спикер ГПСУ.

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