Можна навіть без паспорта: в ДПСУ розповіли, як українцям повернутись додому з території Росії

Документально пропускні операції на кордоні з РФ неможливі, проте українці завжди можуть повернутись на Батьківщину

Після нападу Росії на Україну уряд нашої держави заборонив роботу прикордонних пунктів на кордоні з РФ та Білоруссю. Проте все ж є одна "шпарина", якою активно користуються українці, — це пропускний пункт Колотилівка–Покровка, що розділяє Білгородську та Сумську області.

І хоч офіційно пропускні операції у класичному вигляді неможливі, все ж там регулярно з’являються охочі повернутись додому. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Чи можуть українці повернутись додому через закриті пункти

Речник ДПСУ наголосив, що громадяни України не можуть бути обмежені у своєму праві повернутись додому. Саме тому їх пропускають на зачинених пунктах пропуску, а потім доставляють до безпечних регіонів, де можна отримати допомогу.

"І ще починаючи з минулого року, особливо коли ворога було відкинуто на певній частині української території, було деокуповано, в тому числі Чернігівщину, Харківщину, Сумщину, ми почали фіксувати, що саме по напрямку пункту пропуску Покровка почали прибувати громадяни України, які були вимушені виїхати на територію Росії через бойові дії, або ж виїжджають і зараз з тимчасово окупованих територій, обираючи собі маршрут через Росію, бо отак їм логістично легше", — сказав Демченко.

За словами речника, навіть сьогодні українці щодня прибувають на цей пункт. Він зазначив, що ніякі пропускні операції для іноземців там не здійснюються. Покровка працює виключно для повернення українців додому. Саме через цей пункт найбільше земляків повертаються. Також фіксується повернення громадян на територію України у Волинській області через кордон з Республікою Білорусь (РБ).

Скільки українців повернулось через пропускні пункти на кордоні з РФ та РБ

Як розповів речник ДПСУ, загалом на Батьківщину вже повернулось майже 35 тисяч громадян. Більшість з них скористалась пропуском Колотилівка–Покровка.

"Найбільше це саме по Сумщині, у напрямку пункту пропуску Покровка. Це понад 28 тисяч осіб. Це і дорослі, це діти", — відповів Демченко.

Які документи потрібні для повернення додому

Українцям достатньо мати мінімальний пакет документів. І не важливо, через який пропускний пункт вони хочуть повернутись додому. Проте, навіть якщо жодних документів немає, громадяни зможуть підтвердити свою особу та повернутись.

"У разі відсутності будь-яких документів буде встановлена особа цієї людини для того, щоб підтвердити, що це дійсно громадянин України. І така робота відбуватиметься з правоохоронними органами, з міграційною службою. І надалі вони будуть знову ж таки, якщо підтверджено, що це громадянин України, буде пропущені на території нашої держави", — сказав речник ДПСУ.

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