"Лазейка" в свободную Украину: на границе с РФ остался единственный пункт пропуска, как он работает

Чтобы вернуться на сторону света, украинским гражданам нужно пройти через ад

На третий день широкомасштабного вторжения РФ украинское правительство закрыло все пункты пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Но одну "лазейку" Кабмин все же оставил. Это пункт пропуска Колотиловка (Белгородская область РФ) – Покровка (Сумская область).

Однако чтобы преодолеть путь домой, нужно пройти российскую "фильтрацию" и два километра пешком по "серой" зоне по дороге из гравия, которая ежесекундно может оказаться под обстрелом. Тем не менее, пограничный переход Колотиловка-Покровка стал единственной точкой на карте, через которую граждане Украины до сих пор продолжают спасаться из-под оккупации, если уехать через Европу возможности нет.

Как это происходит, "Телеграфу" рассказала волонтер Екатерина Арисой, которая обустроила у вражеской границы в Покровке центр помощи украинским беженцам.

"Люди оставляли нажитое, только бы не получать паспорт РФ"

До начала великой войны Екатерина жила в Бахмуте, где занималась зоозащитной организацией.

– Я видела свое будущее в Бахмуте и все делала для того, чтобы жизнь в нем менялась к лучшему и развивалась. Но все, что было в Бахмуте построено, отлажено и развивалось десятилетиями, все это пришли кац*пы и просто разрушили, — говорит девушка. – Там уже никого нет. Сказать что кац*пы оккупировали город, забрали себе, так я так не считаю. Им город не достался – только развалины. Передвигаться там свободно они тоже не могут, потому что там ВСУ стоят вплотную под Бахмутом.

Волонтер занималась зоозащитной деятельностью

С Екатериной мы общались онлайн, однако найти хоть несколько свободных минут даже в таком формате девушке непросто, ведь пограничный центр помощи беженцам работает круглосуточно.

Еще в начале года людей после перехода из РФ на украинской стороне никто не встречал.

— Идея создать центр потому и возникла, что мы увидели: нет ничего, вообще никакой инфраструктуры. На тот момент еще была зима, и люди преимущественно постарше, дети маленькие, возвращались и после того, как прошли украинскую проверку, оставались на улице без укрытия. А с нашей стороны еще стояли перевозчики, которые за невероятные средства увозили людей, куда им было нужно, — объясняет волонтер.

Местные власти помогли с помещением и дело пошло.

— Многие воздерживались от возвращения в Украину, потому что думали так: вот я вернусь, а там ничего нет, как я буду? А у меня дети. Когда люди узнали, что им здесь помогут, начали более активно выезжать, — рассказывает Екатерина.

В первые дни работы в марте 2023-го центр помощи принимал не более 20 человек в сутки.

— Преимущественно на следующий день люди уже уезжают, ведь все куда-то едут, например, к родным. Люди хотят поскорее вырваться. Но бывают разные истории, когда некуда поехать и нет жилья, и были случаи, когда и 10 дней жили люди. А есть несколько историй, когда человек просто решал остаться и стать частью нашей команды, – добавляет Арисой.

По состоянию на декабрь 2023-го через волонтеров прошло уже более 15 тысяч человек.

Условия в центре

— Зимой поток снизился, потому что холодно, и не все могут так долго выдержать в пути. Надо ждать на той стороне в очереди, на холоде, а потом еще переход. Но после подрыва плотины Каховской ГЭС у нас было даже 200 человек в день. Когда началась активная паспортизация, это также стало толчком к тому, чтобы уехать, ведь многие не хотели получать паспорта и просто оставляли все свое нажитое и уезжали, только бы не получать паспорт, — объясняет волонтер.

Приют рассчитан на 175 мест. Здесь можно переночевать, согреться, поесть и пообщаться с психологом.

— Мы сейчас внедрили курсы. Учим как открыть и вести свой ФОП, как бизнес-идею оформить в грантовую заявку и получить финансирование. То есть, чтобы люди занимались самообеспечением, ведь все понимают, что гуманитарная помощь Украине будет только уменьшаться и рассчитывать на то, что кто-то нам всем вернет потерянное, это очень наивно, — говорит Екатерина.

Однако, чтобы добраться до этих базовых благ цивилизации, нужно сначала вырваться из когтей антицивилизации.

"Фильтрация" и адская дорога

Как это работает: формально Колотиловка-Покровка – закрытый пункт пропуска, однако не пустить своих граждан домой Украина не может, поэтому переход действует в формате гуманитарного коридора.

— Здесь переход только для граждан Украины. Сюда никто не пройдет, если не подтвердит украинское гражданство, — объясняет волонтер.

Впрочем, и россияне могут вернуться "на родину" из Украины через Покровку, но только в черных пакетах, ведь пограничный пункт используют в качестве точки обмена "двухсотыми". Также здесь обменивают пленных.

Чтобы попасть на украинскую сторону, нужно выстоять очередь с российской стороны. Конечно, там никаких волонтеров и помощи нет.

— Был волонтер из Белгорода. Он просто в своем доме, если люди не успевали доехать, давал им убежище. Но его сейчас судят за измену, и никаких волонтерских инициатив там нет. Разве что в ближайшем населенном пункте есть хостел и водители уже знают – если кто-то не успел пройти пункт пересечения день в день, то их везут туда ночевать. Но, конечно, там все за деньги: и перевозка, и ночлег, — говорит Арисой.

Поэтому когда люди сюда приезжают и им наливают чай, дают горячие блюда, есть психолог, медицинский кабинет, гуманитарная помощь, они не верят, как такое может быть. Но мы им говорим, что это Украина, и здесь это возможно. А что же вы думаете, что кац*пы будут что-то делать для украинцев? — возмущается волонтер.

После часов в очереди, места в которой, кстати, продают российские стихийные перевозчики, гражданина Украины ждет российская "фильтрация".

— Она довольно сложная и изнурительная. Проверяют документы, вещи, допросы устраивают. Допрашивают "с пристрастием": как относишься к "СВО", покажи телефон. Впечатления у людей очень тяжелые. Бывает так, что могут не пропустить человека, – добавляет Екатерина.

Правда, проверяют въезжающих из России граждан Украины и на нашей стороне. Если есть российский паспорт – его нужно сдать.

— Конечно, у нас проверка существует. Ну, представьте себе, едут люди из страны-агрессора. Мы ведь не знаем, кто может уехать под видом гражданина Украины, — объясняет волонтер.

После прохождения российской "фильтрации" – два километра пешего перехода по нейтральной зоне. Раньше это расстояние можно было преодолевать автомобильным транспортом, но недавно россияне перестали его пропускать, поэтому для немощных людей эта дорога превращается в самый настоящий ад.

— Если кто-то болеет или имеет проблемы со здоровьем, если это пожилой человек или человек на коляске, то действительно очень сложно идти. У таких людей вся надежда на тех, кто тоже идет по этому коридору и может помочь: предоставить сопровождение или толкать коляску. Из Украины зайти туда и помочь нельзя, хотя мы несколько раз на свой страх и риск заходили забирать людей, но это исключение, так делать здесь нельзя, — говорит Екатерина.

Переход по нейтральной зоне

Волонтер уверяет, что вместе с командой пыталась облегчить дорогу украинцам, ведь большинство из тех, кто бежит из оккупации, это семьи с детьми и пожилые люди.

— Мы обращались к Международному Красному Кресту, чтобы как-то наладить этот переход. Чтобы было что-то вроде обмена: с той стороны выходил бы представитель Красного Креста и вез на коляске человека, а с этой стороны другие представители Красного Креста человека встречали. Переговоры вели, но пока ничего не сделано в этом направлении, – рассказывает Арисой.

Среди тех, кого волонтеры встречают на нашей стороне, много пленных или тех, кого россияне просто насильно депортировали.

— Через наш переход проходили мои земляки, но ехали они не из Бахмута. Их вывез ЧВК "Вагнер" еще в мае они находились во "временных центрах". Спали на матрацах на полу, не имели никакого медицинского обеспечения, ничего. И люди уезжали оттуда и через этот пункт возвращались в Украину.

Есть люди, которые были в плену или прошли пытки, чьих родных убили, возможно, даже у них на глазах. И ты понимаешь, что этот человек хоть и жив, но его жизнь уже разрушена. И такое ощущение, что даже если ты здесь ему помог, то этого вообще недостаточно, но хотя бы на этот день-два пока люди у нас, хочется дать им ощущение, что они в Украине, где их ждут, где их дом. — уверяет Екатерина.

По словам волонтера, с каждым днем возвращаться домой становится все труднее. Россияне об этом позаботились.

— Чем дальше, тем сложнее. Там и паспортизация, и мобилизация, и несовершеннолетним детям без сопровождения запретили выезжать. Поэтому если люди хотят уезжать, то лучше это уже делать, — подчеркивает Арисой.

На вопрос, зачем такая почти круглосуточная волонтерская работа самой Екатерине, девушка отвечает принципиально.

— А зачем нам всем наша Украина, наши люди и наша победа? Как можно ответить на этот вопрос? Зачем военному, который сидит в окопе и знает, что может погибнуть? Просто каждый сейчас должен делать то, что он умеет лучше всего ради нашей общей победы. Если каждый будет сидеть и просто ждать, когда кто-то за него что-то сделает, есть ли смысл вообще нам существовать как государству? — резюмировала Екатерина Арисой.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" писал об эвакуации украинского ребенка через пограничный пункт "Колотиловка — Покровка": "Неделя в пути и длительный допрос в ФСБ: что пережила мама ради возвращения 9-летнего Богдана с оккупированной территории".