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"Лазейка" в свободную Украину: на границе с РФ остался единственный пункт пропуска, как он работает

Автор
Артур Гор Артур Гор
Дата публикации
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Автор
dpsu.gov.ua

Чтобы вернуться на сторону света, украинским гражданам нужно пройти через ад

На третий день широкомасштабного вторжения РФ украинское правительство закрыло все пункты пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Но одну "лазейку" Кабмин все же оставил. Это пункт пропуска Колотиловка (Белгородская область РФ) – Покровка (Сумская область).

Однако чтобы преодолеть путь домой, нужно пройти российскую "фильтрацию" и два километра пешком по "серой" зоне по дороге из гравия, которая ежесекундно может оказаться под обстрелом. Тем не менее, пограничный переход Колотиловка-Покровка стал единственной точкой на карте, через которую граждане Украины до сих пор продолжают спасаться из-под оккупации, если уехать через Европу возможности нет.

Как это происходит, "Телеграфу" рассказала волонтер Екатерина Арисой, которая обустроила у вражеской границы в Покровке центр помощи украинским беженцам.

"Люди оставляли нажитое, только бы не получать паспорт РФ"

До начала великой войны Екатерина жила в Бахмуте, где занималась зоозащитной организацией.

– Я видела свое будущее в Бахмуте и все делала для того, чтобы жизнь в нем менялась к лучшему и развивалась. Но все, что было в Бахмуте построено, отлажено и развивалось десятилетиями, все это пришли кац*пы и просто разрушили, — говорит девушка. – Там уже никого нет. Сказать что кац*пы оккупировали город, забрали себе, так я так не считаю. Им город не достался – только развалины. Передвигаться там свободно они тоже не могут, потому что там ВСУ стоят вплотную под Бахмутом.

Волонтер занималась зоозащитной деятельностью

С Екатериной мы общались онлайн, однако найти хоть несколько свободных минут даже в таком формате девушке непросто, ведь пограничный центр помощи беженцам работает круглосуточно.

Еще в начале года людей после перехода из РФ на украинской стороне никто не встречал.

— Идея создать центр потому и возникла, что мы увидели: нет ничего, вообще никакой инфраструктуры. На тот момент еще была зима, и люди преимущественно постарше, дети маленькие, возвращались и после того, как прошли украинскую проверку, оставались на улице без укрытия. А с нашей стороны еще стояли перевозчики, которые за невероятные средства увозили людей, куда им было нужно, — объясняет волонтер.

Местные власти помогли с помещением и дело пошло.

— Многие воздерживались от возвращения в Украину, потому что думали так: вот я вернусь, а там ничего нет, как я буду? А у меня дети. Когда люди узнали, что им здесь помогут, начали более активно выезжать, — рассказывает Екатерина.

В первые дни работы в марте 2023-го центр помощи принимал не более 20 человек в сутки.

— Преимущественно на следующий день люди уже уезжают, ведь все куда-то едут, например, к родным. Люди хотят поскорее вырваться. Но бывают разные истории, когда некуда поехать и нет жилья, и были случаи, когда и 10 дней жили люди. А есть несколько историй, когда человек просто решал остаться и стать частью нашей команды, – добавляет Арисой.

По состоянию на декабрь 2023-го через волонтеров прошло уже более 15 тысяч человек.

Условия в центре

— Зимой поток снизился, потому что холодно, и не все могут так долго выдержать в пути. Надо ждать на той стороне в очереди, на холоде, а потом еще переход. Но после подрыва плотины Каховской ГЭС у нас было даже 200 человек в день. Когда началась активная паспортизация, это также стало толчком к тому, чтобы уехать, ведь многие не хотели получать паспорта и просто оставляли все свое нажитое и уезжали, только бы не получать паспорт, — объясняет волонтер.

Приют рассчитан на 175 мест. Здесь можно переночевать, согреться, поесть и пообщаться с психологом.

— Мы сейчас внедрили курсы. Учим как открыть и вести свой ФОП, как бизнес-идею оформить в грантовую заявку и получить финансирование. То есть, чтобы люди занимались самообеспечением, ведь все понимают, что гуманитарная помощь Украине будет только уменьшаться и рассчитывать на то, что кто-то нам всем вернет потерянное, это очень наивно, — говорит Екатерина.

Однако, чтобы добраться до этих базовых благ цивилизации, нужно сначала вырваться из когтей антицивилизации.

"Фильтрация" и адская дорога

Как это работает: формально Колотиловка-Покровка – закрытый пункт пропуска, однако не пустить своих граждан домой Украина не может, поэтому переход действует в формате гуманитарного коридора.

— Здесь переход только для граждан Украины. Сюда никто не пройдет, если не подтвердит украинское гражданство, — объясняет волонтер.

Впрочем, и россияне могут вернуться "на родину" из Украины через Покровку, но только в черных пакетах, ведь пограничный пункт используют в качестве точки обмена "двухсотыми". Также здесь обменивают пленных.

Чтобы попасть на украинскую сторону, нужно выстоять очередь с российской стороны. Конечно, там никаких волонтеров и помощи нет.

— Был волонтер из Белгорода. Он просто в своем доме, если люди не успевали доехать, давал им убежище. Но его сейчас судят за измену, и никаких волонтерских инициатив там нет. Разве что в ближайшем населенном пункте есть хостел и водители уже знают – если кто-то не успел пройти пункт пересечения день в день, то их везут туда ночевать. Но, конечно, там все за деньги: и перевозка, и ночлег, — говорит Арисой.

Поэтому когда люди сюда приезжают и им наливают чай, дают горячие блюда, есть психолог, медицинский кабинет, гуманитарная помощь, они не верят, как такое может быть. Но мы им говорим, что это Украина, и здесь это возможно. А что же вы думаете, что кац*пы будут что-то делать для украинцев? — возмущается волонтер.

После часов в очереди, места в которой, кстати, продают российские стихийные перевозчики, гражданина Украины ждет российская "фильтрация".

— Она довольно сложная и изнурительная. Проверяют документы, вещи, допросы устраивают. Допрашивают "с пристрастием": как относишься к "СВО", покажи телефон. Впечатления у людей очень тяжелые. Бывает так, что могут не пропустить человека, – добавляет Екатерина.

Правда, проверяют въезжающих из России граждан Украины и на нашей стороне. Если есть российский паспорт – его нужно сдать.

— Конечно, у нас проверка существует. Ну, представьте себе, едут люди из страны-агрессора. Мы ведь не знаем, кто может уехать под видом гражданина Украины, — объясняет волонтер.

После прохождения российской "фильтрации" – два километра пешего перехода по нейтральной зоне. Раньше это расстояние можно было преодолевать автомобильным транспортом, но недавно россияне перестали его пропускать, поэтому для немощных людей эта дорога превращается в самый настоящий ад.

— Если кто-то болеет или имеет проблемы со здоровьем, если это пожилой человек или человек на коляске, то действительно очень сложно идти. У таких людей вся надежда на тех, кто тоже идет по этому коридору и может помочь: предоставить сопровождение или толкать коляску. Из Украины зайти туда и помочь нельзя, хотя мы несколько раз на свой страх и риск заходили забирать людей, но это исключение, так делать здесь нельзя, — говорит Екатерина.

Переход по нейтральной зоне

Волонтер уверяет, что вместе с командой пыталась облегчить дорогу украинцам, ведь большинство из тех, кто бежит из оккупации, это семьи с детьми и пожилые люди.

— Мы обращались к Международному Красному Кресту, чтобы как-то наладить этот переход. Чтобы было что-то вроде обмена: с той стороны выходил бы представитель Красного Креста и вез на коляске человека, а с этой стороны другие представители Красного Креста человека встречали. Переговоры вели, но пока ничего не сделано в этом направлении, – рассказывает Арисой.

Среди тех, кого волонтеры встречают на нашей стороне, много пленных или тех, кого россияне просто насильно депортировали.

— Через наш переход проходили мои земляки, но ехали они не из Бахмута. Их вывез ЧВК "Вагнер" еще в мае они находились во "временных центрах". Спали на матрацах на полу, не имели никакого медицинского обеспечения, ничего. И люди уезжали оттуда и через этот пункт возвращались в Украину.

Есть люди, которые были в плену или прошли пытки, чьих родных убили, возможно, даже у них на глазах. И ты понимаешь, что этот человек хоть и жив, но его жизнь уже разрушена. И такое ощущение, что даже если ты здесь ему помог, то этого вообще недостаточно, но хотя бы на этот день-два пока люди у нас, хочется дать им ощущение, что они в Украине, где их ждут, где их дом. — уверяет Екатерина.

По словам волонтера, с каждым днем возвращаться домой становится все труднее. Россияне об этом позаботились.

— Чем дальше, тем сложнее. Там и паспортизация, и мобилизация, и несовершеннолетним детям без сопровождения запретили выезжать. Поэтому если люди хотят уезжать, то лучше это уже делать, — подчеркивает Арисой.

На вопрос, зачем такая почти круглосуточная волонтерская работа самой Екатерине, девушка отвечает принципиально.

— А зачем нам всем наша Украина, наши люди и наша победа? Как можно ответить на этот вопрос? Зачем военному, который сидит в окопе и знает, что может погибнуть? Просто каждый сейчас должен делать то, что он умеет лучше всего ради нашей общей победы. Если каждый будет сидеть и просто ждать, когда кто-то за него что-то сделает, есть ли смысл вообще нам существовать как государству? — резюмировала Екатерина Арисой.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" писал об эвакуации украинского ребенка через пограничный пункт "Колотиловка — Покровка": "Неделя в пути и длительный допрос в ФСБ: что пережила мама ради возвращения 9-летнего Богдана с оккупированной территории".

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#Беженцы #Граница #Эвакуация #Оккупация #Пункт пропуска