"Крысиные норы" повсюду: к какой тактике прибегли россияне в оккупированных городах

Через полгода несколько линий обороны превратились в сплошные укрепления

Россияне, отмечая немалые потери в войне против Украины, оккупированные города превращают в скопление фортификационных сооружений и рвов. Эта тактика похожа на ту, которую во Второй мировой войне избрал диктатор Адольф Гитлер, ведь оборону строят по линии Вотан.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Отмечается, что эта тактика подмечена на Запорожском направлении.

"Россияне превращают оккупированные города в укрепленные крепости. Токмак уже окружен крысиными норами оккупантов со всех сторон. Вблизи Мелитополя враг строит окопы не только со стороны Васильевки, но и в стороне Крыма. Пол года назад это было несколько линий обороны – сейчас сплошные укрепления", – пишет Федоров.

Карта: Brady Africk — красные показаны фортификации врага

Он отмечает, что российский диктатор Владимир Путин избрал тактику Гитлера и пытается построить оборону по линии Пантера-Вотан, которую еще называют Восточный вал.

"Однако нацистам не удалось удержаться тогда, не удастся рашистам и сейчас", — резюмирует мэр Мелитополя.

Что известно о линии Пантера-Вотан

Линия проходила вдоль всего Восточного фронта, ставила целью служить немецким группам армий тыловым рубежом. Несмотря на это, ее не смогли выстроить за такой короткий промежуток времени, поэтому она состояла почти исключительно из полевых укреплений.

Гитлер надеялся "обескровить" вооруженные силы СССР на этой линии способом, подобным окопной войне, наблюдавшейся на Западном фронте. Он надеялся, что СССР, понесший ужасные потери на протяжении 1941–1942 годов из-за успешного наступления Вермахта в ходе Блицкрига, постигнет такая же участь и в случае с мощной оборонительной линией. Однако этот замысел испытал полный провал.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские бойцы нанесли удар по вражескому окопу, ранив несколько россиян. Сделали это с помощью FPV-дрона.