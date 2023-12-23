Украинские бойцы "отрехсотили" оккупантов FPV-дроном (видео)

"Поджарили" россиян на Бахмутском направлении

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери оккупантам в войне, которую они начали против Украины. Так, бойцы первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна с помощью FPV-дрона нанесли урон россиянам.

Об этом бригада сообщает в Facebook. Отмечается, что поражение произошло на Бахмутском направлении.

Также бойцы публикуют видео, на котором виден российский окоп и фрагмент работы наших военных. По их данным, несколько оккупантов были травмированы.

"Поражение вражеского окопа с блиндажем ударным fpv-дроном у н.п. Хромово. Враг понес санитарные потери (несколько 300 оккупантов)", — говорится в сообщении.

Заметим, что россияне заявляли о захвате Хромового, которое находится на дороге (ее еще называли дорого жизнь) из Бахмута во Времен Яр в Донецкой области, около месяца назад. Наши военные наносят значительные потери оккупантам на Бахмутском направлении и отбывают все их атаки. А также бьют по тыловым позициям врага.

Поселок Хромово на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что украинский журналист Юрий Бутусов рассказал о ситуации с войсками Украины на Авдеевском направлении. Распоряжением командующего сухопутными войсками А.Сырского в состав войск в Авдеевке засчитано пополнение.