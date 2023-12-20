Война не способствует безопасности: Украина попала в топ опасных для посещения стран

"Соседями" в рейтинге стали Сомали, Афганистан, Сирия и не только

Украина признана одной из самых опасных стран для посещения в 2024 году согласно интерактивной карте рисков, которая создана для информирования туристов и бизнеса. "Соседями" нашей страны в этом рейтинге стали Сирия, Ирак, Афганистан, Сомали, Ливия, Йемен, Южный Судан и Центральноафриканская Республика.

Лидирующее место Украина заняла в категории рисков для безопасности, информирует The Independent. Ей присвоен максимальный уровень "чрезвычайный" из-за боевых действий.

В Украине небезопасно из-за войны

Помимо угроз для безопасности, были составлены рейтинги медицинских рисков и опасности изменения климата. Здесь Украина тоже занимает не последние места. У нашей страны высокие медицинские риски, что связано с полномасштабной войной. Обошли Украину "соседи" из рейтинга по безопасности, а также Палестинские территории, Северная Корея, Ливия, Нигер, Буркина-Фасо, Гвинея, Бурунди, Гаити, Эритрея, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерия и Судан.

Что касается рейтинга опасности изменения климата, то здесь ситуация получше. У Украины средние риски, говорится в исследовании. Самыми опасными странами из-за глобального потепления признаны Мозамбик, Сирия, Ирак, Йемен, Нигер, Южный Судан, Мали, Афганистан, Нигерия, Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Сомали, Чад и Демократическая Республика Конго.

Какие страны самые безопасные

Согласно исследованию, наиболее безопасные государства для путешественников и бизнеса находятся в Европе. Это Люксембург, Исландия, Дания, Норвегия и Швейцария. По всем категориям риска также "низкий" рейтинг получила Великобритания.

"Телеграф" ранее писал, что Украина поднялась в рейтинге благотворительности. Наша страна вошла в тройку лидеров