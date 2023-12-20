Війна не сприяє безпеці: Україна потрапила до топу небезпечних для відвідування країн

"Сусідами" у рейтингу стали Сомалі, Афганістан, Сирія і не тільки

Україна визнана однією з найнебезпечніших країн для відвідування у 2024 році згідно з інтерактивною картою ризиків, яка створена для інформування туристів та бізнесу. "Сусідами" нашої країни у цьому рейтингу стали Сирія, Ірак, Афганістан, Сомалі, Лівія, Ємен, Південний Судан та Центральноафриканська Республіка.

Лідируюче місце Україна посіла у категорії ризиків для безпеки, інформує The Independent. Їй надано максимальний рівень "надзвичайний" через бойові дії.

В Україні небезпечно через війну

Крім загроз для безпеки, було складено рейтинги медичних ризиків та небезпеки зміни клімату. Тут Україна також займає не останні місця. Наша країна має високі медичні ризики, що також пов’язано з повномасштабною війною. Обійшли Україну "сусіди" з рейтингу безпеки, а також Палестинські території, Північна Корея, Лівія, Нігер, Буркіна-Фасо, Гвінея, Бурунді, Гаїті, Еритрея, Гвінея-Бісау, Сьєрра-Леоне, Ліберія та Судан.

Що стосується рейтингу небезпеки зміни клімату, то тут ситуація краща. Україна має середні ризики, йдеться в дослідженні. Найнебезпечнішими країнами через глобальне потепління визнано Мозамбік, Сирію, Ірак, Ємен, Нігер, Південний Судан, Малі, Афганістан, Нігерію, Центральноафриканську Республіку, Ефіопію, Сомалі, Чад та Демократичну Республіку Конго.

Які країни найбезпечніші

Згідно з дослідженням, найбезпечніші держави для мандрівників та бізнесу перебувають у Європі. Це Люксембург, Ісландія, Данія, Норвегія та Швейцарія. За всіма категоріями ризику "низький" рейтинг також отримала Великобританія.

"Телеграф" раніше писав, що Україна піднялася у рейтингу благодійності. Наша країна увійшла до трійки лідерів