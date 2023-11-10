"Як альпініст": Україна різко піднялася у всесвітньому рейтингу благодійності

Найщедрішою стала Індонезія

Україна піднялася у всесвітньому рейтингу благодійності. Наша країна стала другою у списку.

Про це повідомив український журналіст Юрій Кошмарченко. Посилається він на британську організацію CAF. Згідно з рейтингом, шостий рік поспіль найщедрішою стає Індонезія.

За даними CAF, Україна з 2022 року набрала 13 балів. Нашу країну порівнюють із "справжнім альпіністом". Минулого року Україна посідала у тому ж рейтингу 10-те місце. Ще 5 років тому країна була 81-го, 2021 — 20-го.

Зазначається, що серед дорослих українців 78% допомагають незнайомцям, 70% донатять, а 37% волонтерять.

Зазначається, що бали у рейтингу розраховуються на основі середнього значення відповідей кожної країни. Найвищий бал — 100. Він свідчить про те, що більшість населення займається благодійністю.

При цьому глобальний світовий індекс благодійності склав 39. Це всього на один пункт нижче за максимальний показник, зафіксований у 2021 році. Результати показують, що зростання глобальних пожертвувань загалом збереглося.

Дослідження показало, що 72% населення світу підтримували інших. Це приблизно 4,2 млрд людей.

Раніше Телеграф писав, що в Україні склали новий рейтинг. Переважна більшість українців (76%) дізнаються новини із соціальних мереж, причому кожен третій як джерело інформації використовує виключно їх. При цьому затребуваність популярних блогерів, порівняно з 2022 роком, змінилася.