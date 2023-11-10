"Как альпинист": Украина резко поднялась во всемирном рейтинге благотворительности

Самой щедрой стала Индонезия

Украина поднялась во всемирном рейтинге благотворительности. Наша страна стала второй в списке.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Кошмарченко. Ссылается он на британскую организацию CAF. Согласно рейтингу, шестой год подряд самой щедрой становится Индонезия.

По данным CAF, Украина с 2022 года набрала 13 очков. Нашу страну сравнивают с "настоящим альпинистом". В прошлом году Украина занимала в том же рейтинге 10-е место. Еще 5 лет назад страна была на 81-м, 2021 — на 20-м.

Отмечается, что среди взрослых украинцев 78% помогают незнакомцам, 70% донатят, а 37% — волонтерят.

Отмечается, что баллы в рейтинге рассчитываются на основе среднего значения ответов каждой страны. Высший балл — 100. Он свидетельствует о том, что большая часть населения занимается благотворительностью.

При этом глобальный мировой индекс благотворительности составил 39. Это всего на один пункт ниже максимального показателя, зафиксированного в 2021 году. Результаты показывают, что рост глобальных пожертвований в целом сохранился.

Исследование показало, что 72% населения мира поддерживали других. Это примерно 4,2 млрд человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине составили новый рейтинг. Подавляющее большинство украинцев (76%) узнают новости из социальных сетей, при чем каждый третий в качестве источника информации использует исключительно их. При этом востребованность популярных блогеров по сравнению с 2022 годом изменилась.