Київ потрапив до рейтингу найдорожчих для проживання міст світу: на якій він позиції

Столиця, після річної перерви, знову повернулася до рейтингу

Сінгапур та Цюріх розділили між собою перший рядок у рейтингу найдорожчих міст для проживання в світі. Київ же посів 132-е місце з 173-х представлених у цьому списку.

Цікаво, що Сінгапур вже вдев’яте за одинадцять років посідає перше місце. Рейтинг опублікував Economist Intelligence Unit, який є дослідницьким та аналітичним підрозділом медіа-компанії Economist Group.

Всього до рейтингу потрапило 173 мегаполіси. Варто зазначити, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну минулого року Київ виключили зі списку. Цього ж року столиця опинилася на 132 місці.

До десятки найдорожчих для життя міст світу потрапили:

Цюріх та Сінгапур

Женева

Нью — Йорк

Гонконг

Лос — Анджелес

Париж

Тель — Авів

Копенгаген

Сан — Франциско

Найдорожчі для міста для життя

Найбільш "дешевими" містами для життя стали:

Буенос-Айрес та Ченнай

Лагос

Ахмедабад

Лусака

Туніс

Ташкент

Карачі

Тріполі

Тегеран

Дамаск

Як бачимо, Дамаск (Сирія) виявився "найдешевшим" містом у світі для проживання — саме він замикає рейтинг і знаходиться на 173 позиції.

Крім цього, найбільшими "лузерами" у рейтингу виявилися москва та санкт-петербург — ці міста впали відразу 23 та 21 позицію відповідно. Дослідники пояснюють цю тенденцію падінням рубля через запровадження санкцій.

Дослідники підкреслюють, що основним фактором для визначення найдорожчих/найдешевших міст для життя став рівень інфляції — під час складання рейтингу аналітики порівняли ціни на більш ніж 200 товарів і послуг.

"Інфляція в усьому світі залишається високою: ціни на 200 продуктів і послуг зросли в середньому на 7,4% за останній рік. Цей показник трохи знизився з 8,1% у 2022 році, але залишається значно вищим за середній показник на 2,9% за попередні п'ять років", — зазначається в дослідженні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Київ визнаний почесним найкращим містом світу у 2023 році. Столиця України була визнана найкращим містом світу 2023 року, за версією агентства Resonance, отримавши звання "Почесне найкраще місто світу 2023 року". Експерти називають Київ "маяком мужності та стійкості, який веде непокірну націю проти кривавого агресора".