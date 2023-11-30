Киев попал в рейтинг самых дорогих для проживания городов мира: на какой он позиции
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Столица, после годичного перерыва, вновь вернулась в рейтинг
Сингапур и Цюрих разделили между собой первую строчку в рейтинге самых дорогих городов для проживания в мире. Киев же занял 132-е место из 173-х представленных в данном рейтинге.
Интересно, что Сингапур уже в девятый раз за одиннадцать лет занимает первое место. Рейтинг опубликовало Economist Intelligence Unit, которое является исследовательским и аналитическим подразделение медиа-компании Economist Group.
Всего в рейтинг попало 173 мегаполиса. Стоит отметить, что из-за полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году Киев исключили из списка. В этом же году столица оказалась на 132 месте.
В десятку самых дорогих для жизни городов мира попали:
- Цюрих и Сингапур
- Женева
- Нью-Йорк
- Гонконг
- Лос-Анджелес
- Париж
- Тель-Авив
- Копенгаген
- Сан-Франциско
Самыми же "дешевыми" городами для жизни стали:
- Буэнос-Айрес и Ченнай
- Лагос
- Ахмедабад
- Лусака
- Тунис
- Ташкент
- Карачи
- Триполи
- Тегеран
- Дамаск
Как видим, Дамаск (Сирия) оказался самым "дешевым" городом в мире для проживания — именно он замыкает рейтинг и находится на 173 позиции.
Кроме этого, наибольшими "лузерами" в рейтинге оказались Москва и Санкт-Петербург — эти города упали сразу на 23 и 21 позицию соответсвенно. Исследователи объясняют данную тенденцию падением рубля из-за введения санкций.
Исследователи подчеркивают, что определяющим фактором для определения самых дорогих/дешевых городов для жизни стал уровень инфляции — при составлении рейтинга аналитики сравнивают цены на более чем 200 товаров и услуг.
"Инфляция во всем мире остается высокой: цены на 200 продуктов и услуг выросли в среднем на 7,4% за последний год. Этот показатель немного снизился с 8,1% в 2022 году, но остается значительно выше среднего показателя на 2,9% за предыдущие пять лет", — отмечается в исследовании.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киев признан почетным лучшим городом мира в 2023 году. Столица Украины была признана лучшим городом мира 2023 года, по версии агентства Resonance, получив звание "Почетный лучший город мира 2023 года". Эксперты называют Киев "маяком мужества и стойкости, который ведет непокорную нацию против кровавого агрессора".