Киев попал в рейтинг самых дорогих для проживания городов мира: на какой он позиции

Столица, после годичного перерыва, вновь вернулась в рейтинг

Сингапур и Цюрих разделили между собой первую строчку в рейтинге самых дорогих городов для проживания в мире. Киев же занял 132-е место из 173-х представленных в данном рейтинге.

Интересно, что Сингапур уже в девятый раз за одиннадцать лет занимает первое место. Рейтинг опубликовало Economist Intelligence Unit, которое является исследовательским и аналитическим подразделение медиа-компании Economist Group.

Всего в рейтинг попало 173 мегаполиса. Стоит отметить, что из-за полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году Киев исключили из списка. В этом же году столица оказалась на 132 месте.

В десятку самых дорогих для жизни городов мира попали:

Цюрих и Сингапур

Женева

Нью-Йорк

Гонконг

Лос-Анджелес

Париж

Тель-Авив

Копенгаген

Сан-Франциско

Самые дорогие для города для жизни

Самыми же "дешевыми" городами для жизни стали:

Буэнос-Айрес и Ченнай

Лагос

Ахмедабад

Лусака

Тунис

Ташкент

Карачи

Триполи

Тегеран

Дамаск

Как видим, Дамаск (Сирия) оказался самым "дешевым" городом в мире для проживания — именно он замыкает рейтинг и находится на 173 позиции.

Кроме этого, наибольшими "лузерами" в рейтинге оказались Москва и Санкт-Петербург — эти города упали сразу на 23 и 21 позицию соответсвенно. Исследователи объясняют данную тенденцию падением рубля из-за введения санкций.

Исследователи подчеркивают, что определяющим фактором для определения самых дорогих/дешевых городов для жизни стал уровень инфляции — при составлении рейтинга аналитики сравнивают цены на более чем 200 товаров и услуг.

"Инфляция во всем мире остается высокой: цены на 200 продуктов и услуг выросли в среднем на 7,4% за последний год. Этот показатель немного снизился с 8,1% в 2022 году, но остается значительно выше среднего показателя на 2,9% за предыдущие пять лет", — отмечается в исследовании.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киев признан почетным лучшим городом мира в 2023 году. Столица Украины была признана лучшим городом мира 2023 года, по версии агентства Resonance, получив звание "Почетный лучший город мира 2023 года". Эксперты называют Киев "маяком мужества и стойкости, который ведет непокорную нацию против кровавого агрессора".