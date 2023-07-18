Обігнала росію і Білорусь: Україна злетіла у світовому рейтингу впливовості паспортів

До п’ятірки лідерів увійшли понад 20 країн

Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших паспортів у світі. З 34 місця вона сягнула 30 за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз.

Про це свідчать дані міжнародного рейтингу компанії Henley & Partners. Нове місце у світовому рейтингу наша країна здобула за останній рік.

Так, громадяни України можуть відвідувати без віз 146 країн світу, включаючи Джибуті, Ізраїль та Суринам. 30-те місце у рейтингу Україна поділяє з такими державами, як Гренада та Сент-Люсія.

Перше місце за відвідуваністю країн посів Сінгапур — його мешканці можуть виїхати до 192 країн світу. Друге місце поділили Німеччина, Італія та Іспанія з можливістю відвідувати 190 країн світу. На третьому місці Австрія, Фінляндія, Франція, Японія, Люксембург, Південна Корея, Швеція та Данія – 189 країн світу.

На четвертому місці з можливістю відвідувати 188 країн світу Данія, Ірландія, Нідерланди та Великобританія. А закривають п’ятірку лідерів Бельгія, Чеська Республіка, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія та Швейцарія, громадяни яких можуть їздити без віз до 187 країн світу.

росія займає 49 місце в рейтингу — громадянам дозволено їздити до 115 країн світу без віз, а Білорусь на 64 місці з можливістю громадянам їздити до 79 країн світу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна піднялася у рейтингу вільної преси, незважаючи на війну в країні. У цей час у Росії посилюється пропаганда.