Незважаючи на воєнний стан: Україна покращила рейтинг свободи преси, поки росія "йде на дно"

Україна покращила позиції у рейтингу свободи преси

Цілком очікувано росія продовжила своє падіння у рейтингу свободи преси, наближаючись до останніх його місць.

Свіжий рейтинг опубліковано тематичним ресурсом Reporters Without Borders ("Репортери без кордонів").

Цікаво, що Україна в оновленому списку покращила позиції, попри те, що в нашій країні запроваджено воєнний стан, а разом із ним діє обмеження на поширення інформації у ЗМІ.

2023 року російські ЗМІ посіли в рейтингу лише 164 місце зі 180. 2022 року росіяни були на 155-му рядку.

Україна ж за рік піднялася у рейтингу зі 106 до 79 місця.

Як повідомили представники організації "Медузі", в росії за рік посилилася пропаганда. Також заявили, що Україна з моменту повномасштабного вторгнення опинилася "на передньому краї опору поширенню кремлівської пропаганди".

Лідером рейтингу сьомий рік поспіль стала Норвегія, слідом за нею йдуть Ірландія, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Литва та Естонія.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні розвіяли черговий міф російської пропаганди.