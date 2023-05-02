Ще один міф роспропаганди розвіяний: в Україні немає злочинів на ґрунті ненависті до євреїв

Злочини проти євреїв та їхні кульури в Україні різко припинилися

За трохи більше року повномасштабної війни в Україні суттєво скоротилася кількість злочинів на засадах антисемітизму. Минулого 2022 року в Україні не було зафіксовано жодного такого випадку.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Freedom House про злочини на ґрунті ненависті в Україні. Зазначається, що до початку війни у 2020 та 2021 роках в Україні було скоєно по чотири злочини на ґрунті антисемітизму.

Водночас наголошується, що минулого року правозахисники задокументували один випадок, коли сварка на ґрунті претензій до паркування автомобіля супроводжувалося образами з антисемітськими висловлюваннями. Але з урахуванням контексту інциденту його антисемітський характер не був очевидним.

Крім цього, скоротилася кількість випадків вандалізму щодо об’єктів єврейської культури та інфраструктури. У 2022 році було зафіксовано п’ять таких випадків, тоді як у 2021 та 2020 роках їх було по 14 та 10 відповідно.

"19 січня в Лисичанську зруйнували пам’ятник жертвам Голокосту. 28 січня в Дніпрі осквернили пам’ятник жертвам Голокосту. 16 травня у Хмельницькому невідомий вандал намалював знак, що нагадує свастику, на ролетах на вході в єврейський громадський центр "Тхія". 4 жовтня в Івано-Франківську на старому кладовищі від металевого паркану вандали відірвали зірку Давида, пошкодили паркан навколо меморіальної дошки та окреслили червоною фарбою металеву конструкцію. 12 грудня у Кропивницькому розбили вікно у синагозі", — йдеться у звіті.

Ймовірно, це може бути пов’язане з тим, що торік в Україні запровадили кримінальну відповідальність за "прояв антисемітизму". Під це визначення потрапляє грубе та ненависне ставлення до осіб з єврейським корінням, антиєврейська пропаганда, заперечення Голокосту, руйнування єврейських будівель, релігійних споруд чи пам’яток. До 2022 року подібні злочини потрапляли під класифікацію вандалізму чи хуліганства, за що загрожував штраф від 3400 до 8500 гривень, або обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Зазначимо, що ненависть українців до євреїв — це одна з найулюбленіших тем російської пропаганди. Раніше окупанти неодноразово називали жителів України нацистами та розповідали про факти антисемітизму.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у травні 2022 року глава російського МЗС вляпався в антисемітський скандал. Він порівняв Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, в якому також текла єврейська кров. Український президент відреагував на це, заявивши, що росія вступила у фазу "самознищення у всіх сенсах".