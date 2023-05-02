Еще один миф роспропаганды развеян: в Украине нет преступлений на почве ненависти к евреям

Преступления против евреев и их кульуры в Украине резко прекратились

За чуть больше года полномасштабной войны в Украине существенно сократилось количество преступлений на основе антисемитизма. В прошедшем 2022 году в Украине не было зафиксировано ни одного такого случая.

Об этом идет речь в отчете правозащитной организации Freedom House о преступлениях на почве ненависти в Украине. Отмечается, что до начала войны в 2020 и 2021 годах в Украине было совершено по четыре преступления на почве антисемитизма.

Вместе с тем отмечается, что в прошлом году правозащитники задокументировали один случай, когда ссора на почве претензий к парковке автомобиля сопровождалась оскорблениями с антисемитскими выражениями. Но с учетом контекста инцидента его антисемитский характер не был очевиден.

Помимо этого, сократилось количество случаев вандализма по отношению к объектам еврейской культуры и инфраструктуры. В 2022 году было зафиксировано пять таких случаев, в то время как в 2021 и 2020 годах их было по 14 и 10 соответственно.

"19 января в Лисичанске разрушили памятник жертвам Холокоста. 28 января в Днепре осквернили памятник жертвам Холокоста. 16 мая в Хмельницком неизвестный вандал нарисовал напоминающий свастику знак на роллетах на входе в еврейский общественный центр "Тхия". 4 октября в Ивано-Франковске на старом еврейском кладбище от металлического забора вандалы оторвали звезду Давида, повредили забор вокруг мемориальной доски и обрисовали красной краской металлическую конструкцию. 12 декабря в Кропивницком разбили окно в синагоге", — говорится в отчете.

Вероятно, это может быть связано с тем, что в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за "проявления антисемитизма". Под это определение попадает грубое и ненавистное отношение к лицам с еврейскими корнями, антиеврейская пропаганда, отрицание Холокоста, разрушение еврейских зданий, религиозных сооружений или памятников. До 2022 года подобные преступления попадали под классификацию вандализма или хулиганства, за что грозил штраф от 3400 до 8500 грн или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Отметим, что ненависть украинцев к евреям — это одна из любимых тем российской пропаганды. Ранее оккупанты неоднократно называли жителей Украины нацистами и рассказывали о фактах антисемитизма.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в мае 2022 года глава российского МИД вляпался в антисемитский скандал. Он сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, в котором также текла еврейская кровь. Украинский президент отреагировал на это, заявив, что россия вступила в фазу "самоуничтожения во всех смыслах".