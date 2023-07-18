Обогнала россию и Беларусь: Украина взлетела в мировом рейтинге влиятельности паспортов

В пятерку лидеров вошли более 20 стран

Украина поднялась в рейтинге самых влиятельных паспортов в мире. С 34 места она достигла 30 по количеству стран, куда граждане могут ездить без виз.

Об этом свидетельствуют данные международного рейтинга компании Henley & Partners. Новое место в мировом рейтинге наша страна получила за последний год.

Так, граждане Украины могут посещать без виз 146 стран в мире, включая Джибути, Израиль и Суринам. 30-е место в рейтинге Украина разделяет с такими государствами, как Гренада и Сент-Люсия.

Первое место по посещаемости стран занял Сингапур — его жители могут уехать в 192 страны мира. Второе место разделили Германия, Италия и Испания с возможностью посещать 190 стран мира. На третьем места Австрия, Финляндия, Франция, Япония, Люксембург, Южная Корея, Швеция и Дания — 189 стран мира.

На четвертом месте с возможностью посещать 188 стран мира Дания, Ирландия, Нидерланды и Великобритания. А закрывают пятерку лидеров Бельгия, Чешская Республика, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия и Швейцария, чьи граждане могут ездить без виз в 187 стран мира.

россия занимает 49 место в рейтинге — гражданам позволено ездить в 115 стран мира без виз, а Беларусь на 64 месте с возможностью гражданам ездить в 79 стран мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина поднялась в рейтинге свободной прессы, несмотря на войну в стране. В это же время в россии усиливается пропаганда.