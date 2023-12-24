До слез: украинские военные рассказали о своих желаниях на Рождество (трогательное видео)

Некоторые защитники пожелали больше боеприпасов и техники

В преддверии Рождества украинские военные рассказали о своих желаниях на этот праздник. Каждый из них хотел бы провести этот день в кругу семьи, и у каждого из них есть только одна цель — скорейшая победа над оккупантами.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В трогательном ролике украинские защитники и защитницы высказали свои самые главные пожелания на Рождество. Некоторые отметили, что хотели бы больше боеприпасов и техники, чтобы справляться с врагом.

В частности военные пожелали следующее:

"На Рождество хочется быть со своими родными. Чтобы они были живы и здоровы и чтобы как раньше, за большим столом и все счастливы";

"На Рождество я хочу пожелать, чтобы у меня не сжималось в груди, когда я слышу какие-то громкие взрывы или звуки";

"На Рождество я мечтаю обнять свою маленькую доченьку";

"Хочется в этим моменты слышать и видеть только хорошие вещи";

"Я хочу выгнать с нашей земли свирепого врага";

"Я хочу, чтобы украинские военные имели большую силу, крепкое здоровье и я хочу, чтобы они никогда не погибали";

"Пару зимней резины для нашей машины и "ночную птичку";

"Три эскадрильи F-16 и миллиона три боеприпасов";

"Три полноприводных пикапа для нашей минометной батареи, а также, чтобы никогда не было дефицита в боеприпасах";

"Настоящий военный бронированный "Хаммер", чтобы доставлять своих братиков и сестер на позиции в безопасности";

"Скорейшей победы. Я хочу, чтобы мои дети вернулись домой в Украину. Я желаю силы нам всем".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накануне Рождества украинские военные перепели известные мировые хиты, в которых они напомнили всему миру, что война продолжается.