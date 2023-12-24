До слез: украинские военные рассказали о своих желаниях на Рождество (трогательное видео)
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Некоторые защитники пожелали больше боеприпасов и техники
В преддверии Рождества украинские военные рассказали о своих желаниях на этот праздник. Каждый из них хотел бы провести этот день в кругу семьи, и у каждого из них есть только одна цель — скорейшая победа над оккупантами.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В трогательном ролике украинские защитники и защитницы высказали свои самые главные пожелания на Рождество. Некоторые отметили, что хотели бы больше боеприпасов и техники, чтобы справляться с врагом.
В частности военные пожелали следующее:
- "На Рождество хочется быть со своими родными. Чтобы они были живы и здоровы и чтобы как раньше, за большим столом и все счастливы";
- "На Рождество я хочу пожелать, чтобы у меня не сжималось в груди, когда я слышу какие-то громкие взрывы или звуки";
- "На Рождество я мечтаю обнять свою маленькую доченьку";
- "Хочется в этим моменты слышать и видеть только хорошие вещи";
- "Я хочу выгнать с нашей земли свирепого врага";
- "Я хочу, чтобы украинские военные имели большую силу, крепкое здоровье и я хочу, чтобы они никогда не погибали";
- "Пару зимней резины для нашей машины и "ночную птичку";
- "Три эскадрильи F-16 и миллиона три боеприпасов";
- "Три полноприводных пикапа для нашей минометной батареи, а также, чтобы никогда не было дефицита в боеприпасах";
- "Настоящий военный бронированный "Хаммер", чтобы доставлять своих братиков и сестер на позиции в безопасности";
- "Скорейшей победы. Я хочу, чтобы мои дети вернулись домой в Украину. Я желаю силы нам всем".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накануне Рождества украинские военные перепели известные мировые хиты, в которых они напомнили всему миру, что война продолжается.