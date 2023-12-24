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Американский генерал объяснил, кто виноват в провале контрнаступления ВСУ

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Контрнаступление ВСУ не пришесло желаемых результатов
Контрнаступление ВСУ не пришесло желаемых результатов. Фото Генштаб ВСУ

Украинская армия не получила достаточно вооружения

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является неудачей Запада, а не военно-политического руководства Украины. Ожидаемых результатов не удалось достигнуть из-за недостатка вооружения и боеприпасов.

Американский генерал уверен, что это вина западных союзников, которые не смогли удовлетворить военные потребности Украины. Об этом Бен Ходжес рассказал в подкасте Silicon Curtain.

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"Конечно, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", — сказал генерал.

Ходжес отметил, что западные союзники не смогли обеспечить ВСУ тем, что нужно было для успешного контрнаступления, в том числе высокоточное оружие и военно-воздушные мощности. И это привело к неприятным последствиям. Провал контрнаступления продлил войну России с Украиной еще на год.

По мнению Ходжеса, РФ делает ставку на прекращение западной помощи Киеву. Это рассматривается как шанс победить Украину. Генерал напомнил, что РФ пытается завоевать ее еще с 2014 года.

"Россия пытается завоевать Украину с 2014 года, но со всеми своими возможностями она достигла контроля только над 17% территории, потеряв одновременно более 300 тыс. человек, значительную часть вооружений и верховенство флота в Черном море", — сказал генерал.

РФ пытается убедить Запад в том, что Украине не удастся победить. И тогда союзники будут склонять официальный Киев к мирным переговорам.

Планирует ли Украина новое контрнаступление

Недавно в СМИ появились сообщения, якобы украинское руководство уже готовит новое контрнаступление. Об этом писало издание Welt. В материале говорилось, что Залужный изменил свою стратегию.

Главнокомандующий ВСУ прокомментировал эти слухи. Он заявил, что не будет раскрывать своих планов, ведь "об этом нельзя говорить".

В материале издания Welt писали, что Залужный не хотел начинать летнее контрнаступление без поддержки с воздуха. В итоге была выбрана тактика по применению маленьких пехотных групп, благодаря которой удалось сохранить много ресурсов.

"Телеграф" ранее писал, что на Западе озвучили две основные проблемы контрнаступления ВСУ.

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