Смертельный обстрел вокзала и эвакуационного поезда в Херсоне: эксклюзивные фото и видео "Телеграфа"

Враг массировано атаковал город, один из ударов пришелся по вокзалу

Вечером во вторник, 26 декабря 2023 года, россияне массировано обстреляли Херсон. Оккупанты ударили по вокзалу, где эвакуационный поезд ждали около 140 граждан.

На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал эксклюзивные кадры последствий баллистического удара по железнодорожному вокзалу в Херсоне.

Здание вокзала сильно пострадало из-за удара

Как выглядит вокзал в Херсоне после обстрела

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил об одном погибшем. Жертвой стал лейтенант полиции Игорь Мисюня, который обеспечивал эвакуацию людей в более спокойный регион. Двое его коллег получили ранения. Их доставили в больницу. Еще двое гражданских получили травмы из-за российского удара по вокзалу.

Обстрел был настолько сильным, что повредилось железнодорожное полотно. Выбиты стекла, посыпалась штукатурка. Вокзал 27 декабря не работает. Его приводят в порядок после вражеского обстрела.

Отметим, что всех пассажиров, которые планировали эвакуироваться, отвезли в Николаев на автобусах. Оттуда уже херсонцы добрались до украинской столицы. Эвакуационный поезд прибыл в Киев в 7:20, четко по графику. Пассажиров из Херсона на перронах ждали медики и сотрудники чрезвычайной службы, чтобы при необходимости оказать помощь.

По данным Прокудина, за последние сутки враг обстрелял Херсон и область 161 раз. Только по городу выпустили 90 снарядов, а общее количество снарядов превысило 850. Оккупанты били по предприятиям, инфраструктуре, жилым кварталам. За последние сутки из-за вражеских обстрелов погибли 3 человека, ранены ― 16.

Херсон ежедневно обстреливают оккупанты с левого берега. Сам город ВСУ освободили в ноябре 2022 года, когда российская армия отступила.

Ранее "Телеграф" писал о сведениях очевидицы обстрела херсонского вокзала вечером 26 декабря.