"Еле сводим концы с концами"? Украинцы ответили, хватает ли денег во время войны

Сейчас результаты почти не отличаются от показателя середины 2021 года

Подавляющее большинство украинцев считает, что материальное положение их семей осталось на том же уровне, который был до полномасштабной войны.Только менее 10% говорят, что к концу 2023 гоад еле сводят концы с концами.

Такие данные следуют из результатов социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Его провели среди украинцев совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года.

"При оценке уровня материального благосостояния собственной семьи с точки зрения того, какие покупки позволяют совершать родственные доходы, после начала полномасштабной агрессии по сравнению с июнем 2021г. возросла доля граждан, отвечающих, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021г. до 14% в феврале-марте 2023г.)", — говорится в сообщении.

В декабре текущего года процент этих людей снизился. Сейчас результаты почти не отличаются от показателя середины 2021 года. Так, 42,4% ответили, что в целом им хватает денег на жизнь, однако крупные покупки (холодильник, телевизор, мебель) уже вызывают трудности.

38,8% респондентов сказали, что им хватает денег на продукты питания и приобретение необходимых им вещей. Еще 9,8% отметили, что еле сводят концы с концами и денег им не хватает даже на необходимые продукты питания.

Также 7,2% опрошенных украинцев сказали, что живут в достатке, однако пока не могут себе позволить, к примеру, покупку машины или квартиры. Из общего количества респондентов 1,8% не смогли дать ответ насчет материального положения их семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что среди украинцев провели опрос на тему того, верят ли они в победу Украины в войне с Россией. Большая часть респондентов дала однозначный ответ.