Законопроект о мобилизации противоречит Конституции Украины: омбудсмен Лубинец указал, что с ним не так

Дмитрий Лубинец намерен честно озвучить свои замечания по поводу нового законопроекта

В законопроекте о мобилизации, предложенном правительство Украины, есть нормы, которые противоречат Конституции. По словам Дмитрия Лубинца, Украина рискует превратиться в подобие России, но этого нужно избегать.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил в эфире телемарафона, передает "Интерфакс-Украина". Он добавил, что военное положение позволяет ограничивать конституционные права украинцев, но это не может длиться бесконечно.

Дмитрий Лубинец пообещал, что намерен прямо высказать свое мнение, как только его попросят согласовать законопроект.

"В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, противоречащие Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне. Это, я так понимаю, будет проходить не на этапе подготовки на уровне Кабмина (Кабмин уже подал), а на этапе подготовки к рассмотрению в комитете… Именно поэтому я жду официального направления этого законопроекта ко мне: мы (офис омбудсмена – ред.) будем тщательно его изучать, и я буду делать свои возражения", – сказал омбудсмен.

Он пояснил, что именно его не устраивает в этом документе. Речь идет об ограничениях для уклонистов от мобилизации. В частности, о том, что им хотят запретить проводить любые операции с недвижимостью, будь то купля или продажа. Кроме того, ограничения коснутся управления личным транспортом и использования денег.

Лубинец подчеркнул, что в Конституции прописано: человек не может быть ограничен в своих правах.

"Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это прямо будет противоречить Конституции. Да, есть норма, прямо разрешающая ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены бесконечно", – пояснил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что Украина стремится защитить своих граждан от российской агрессии, но есть риск превратиться во вторую Россию.

"Мы не можем прийти к тому же состоянию, что, воюя против Российской Федерации, превратимся в нечто, похожее на Российскую Федерацию, когда у нас не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится просто в бумажку", – добавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект № 10378, который регулирует вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы в Украине. Помимо того, что власти страны хотят усилить ответственность за уклонение от мобилизации, так еще и повестки могут раздавать в электронном формате.

Также "Телеграф" рассказывал о том, кто сможет получить отсрочку от мобилизации согласно новому законопроекту. На это могут рассчитывать лишь определенные категории украинцев.