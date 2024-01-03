"Покажите свой пример": бойцы ВСУ призвали Лебигу и других инфлюенсеров сходить в ТЦК, в сети обсуждают

Популярные украинцы могут подать пример своей аудитории

Украинским публичным деятелям и инфлюенсерам необходимо сходить в центры комплектации, чтобы подать пример своей аудитории. К примеру таковым может стать Михаил Лебига, который активно собирает донаты на ВСУ.

Такое мнение прозвучало во время обсуждения актуальных военных и социальных вызовов, которые стоят перед Украиной, в программе "Про войну" на канале "Центра противодействия дезинформации" в Youtube.

В частности в разговоре о мобилизации заместитель руководителя ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко сказал, что некоторые мужчины "демонстрируют совершенно другую жизнь". В частности он указал на то, что в соцсетях Лебиги тот ведет разгульную жизнь, чем подает пример молодому поколению. Военнослужащий также отметил, что блогеру стоит прийти в ТЦК.

"Миша Лебига и не только Миша, покажите свой пример. Идите сами, пройдите ВЛК, пойдите в "учебку" и реально, вам это добавит классную аудиторию, и вы просто будете лететь по трафику и по всему, покажете пример и сделаете пользу для государства ", — сказал Коваленко.

Он добавил, что с подобными публичными лицами должен работать Генштаб, чтобы связаться с их аудиторией. Сам Лебига это пока не комментировал.

Стоит отметить, что после этого в сети прозвучали аргументы как за это, так и против. В частности в популярном украинском telegram-канале "Труха" выразили мнение, что люди вроде Лебиги держат тыл и своими сборами сильно помогают армии, а потому забирать его в армию будет не лучшей идеей.

Вместе с тем, с этим не согласились авторы канала "Вертикаль", который как считается связан с Офисом президента. Там считают, что Лебига таким образом сможет открывать намного более крупные сборы.

Напомним, Лебига стал известен благодаря мему, в котором его изобразили в роли кандидата в президенты. При этом в своем Twitch он регулярно делает сборы на ВСУ, а рекордный сбор для него был 8,35 миллиона гривен.

При этом на своих стримах часто смотрит политические интервью, ток-шоу и теледебаты, а также делает комментарии на другие актуальные для украинцев темы.