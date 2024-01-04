Война — день 680: россияне усиливают штурмы и пытаются преодолеть украинскую ПВО

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты ни на день не прекращают атаки украинских позиций на востоке и юге Украины, а наиболее активные боевые действия, как и прежде, разворачиваются возле Авдеевки. При этом по мнению экспертов, украинские войска в ближайшее время будут продолжать оставаться в активной обороне, поскольку заявления российских властей указывают на то, что количество российских штурмов будет увеличено. При этом не останавливаются и российские обстрелы, которые уже не осуществляются с целью устроить блэкаут, но призваны истощить украинские ПВО.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. Повреждена гражданская нежилая инфраструктура в центре города, сообщают в ОВА.

Что было в Украине 1 января — читайте по ссылке: Война — день 677: Украина празднует Новый год, ПВО сбивает "шахеды" в небе

Информацию за 2 января смотрите по ссылке: Война — день 678: РФ безуспешно атакует позиции ВСУ и продолжает кошмарить мирных украинцев

О том, что происходило 3 января, читайте в материале: Война — день 679: оккупанты пытаются выбить ВСУ из Крынок и продолжают массовые обстрелы