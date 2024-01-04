Оккупанты запускают "Шахеды" парами: зачем и что еще поменяли россияне

Под огнем оказалась больница и банковские учреждения

В ночь на 4 января российские оккупанты запустили по Украине два беспилотника. Это один из элементов тактических действий врага. Кроме того, на БПЛА замечена необычная маркировка.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, захватчик пытаются истощить систему ПВО и далее разведывать позиции украинских военных.

"В нашей зоне ответственности было характерным то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами… и на этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения", — сказала Гуменюк.

Также она рассказала об особенностях вражеских дронах. В частности, речь идет о маркировке тех дронов, которые россияне изготавливают на своей территории.

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют", — отметила Гуменюк.

В ВСУ добавили, что "Шахеды" были запущены с юго-восточного направления. Защитники в Хмельницкой области их уничтожили. Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковской и Донецкой областях.

Напомним, ранее "Телеграф" попытался посчитать, сколько у России еще осталось ракет, а также что и в каких темпах производит страна-агрессор.