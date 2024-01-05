Настоящего Зеленского мы видели лишь раз: психолог рассказал об изменениях президента за последние 5 лет

Какие метаморфозы произошли в отношении президента к войне и украинскому обществу за время его правления

Последние недели 2023 года были богаты выступлениями президента Владимира Зеленского. Кроме традиционных вечерних видеообращений, глава государства дважды обсуждал с украинцами самые сложные темы – во время итоговой пресс-конференции и новогоднего обращения – и даже приезжал в самую горячую точку фронта для общения с военными, защищающими Авдеевку.

"Телеграф" обратился к политическому психологу и эксперту по невербальной коммуникации Валентину Киму с просьбой проанализировать поведение и риторику президента, чтобы понять, с каким настроением Владимир Зеленский завершает второй год полномасштабной войны и резонирует ли это настроение с психологическим состоянием украинцев.

От "Квартала 95" до Правительственного квартала

– Обращение президента к гражданам 31 декабря 2022 года тронуло до слез, кажется, даже тех, кто не является сторонником Владимира Зеленского. В 2023 году столь мощного эффекта не наблюдалось. Почему так?

– Во-первых, на мой взгляд, настоящего Владимира Зеленского в роли политика мы видели только один раз. Выступление, в котором он действительно не играл, а был собой, – это новогоднее обращение 2018 года, когда телеканал "1+1" выпустил в эфир не обращение действующего главы государства Петра Порошенко, а Владимира Зеленского с заявлением о том, что он идет в президенты.

Обращение 2022 действительно было очень мощным, но там все же прослеживалась актерская подготовка. Эффект оказало то, что год был очень насыщен событиями, а украинцы и президент действовали в слаженном тандеме. Находясь на одной волне с народом, Владимир Зеленский попал своей речью точно в цель.

В 2023 году президенту и его команде не удалось поймать одно настроение с украинцами. Подтверждением тому является то, что выступление 31 декабря почти не обсуждалось в соцсетях. В прошлые разы Владимир Зеленский всегда находил способ вызвать яркую реакцию зрителей. Даже если она была отрицательной (как в 2020 году, когда украинцам не понравилось, что с ними разговаривали как с детьми), она всегда имела место. В этом году я намеренно мониторил реакцию общества и могу констатировать, что ее не было: послушали и разошлись.

– Причина в самом Владимире Зеленском или в том, что украинцев в принципе уже сложнее растрогать и удивить?

– Причина в том, что люди ждали другого. Очень долго президенту удавалось балансировать между тем, чтобы дать зрителю то, чего он хочет, и одновременно то, чего вообще никто не ожидал увидеть и услышать. В этом смысле Владимир Зеленский до сих пор не стал политиком, ведь на первый план выходит не политическая идея, а он сам, его личность.

В этом году такой подход сыграл с ним злую шутку. Эпатировать в сегодняшних реалиях некстати и неэтично, а сказать украинцам то, что они ожидали услышать, он не смог.

– Что нам нужно было услышать?

– Раздавался прошлогодний месседж: "мы выстояли". Да, мы выстояли. Но мы уже пережили это осознание, теперь нам гораздо важнее знать, на каком свете мы сейчас и что ждет нас впереди.

В течение всего прошлого года нас сопровождали разочарования. Мы были разочарованы тем, что перегретые ожидания от контрнаступления не оправдались, мы были разбиты трагедией на Каховском водохранилище, озадачены отсутствием реакции мирового сообщества на бесконечные террористические акты РФ против нас. Наконец, мы были разочарованы метаморфозами, происходящими с нашим государством в свете мобилизационных процессов.

Мы ощущаем ограниченность собственных прав и возможностей при безумных масштабах коррупции и вседозволенности людей во власти. Вот, что действительно волнует украинцев, и о чем они хотят разговаривать с президентом.

– Мобилизация не может нравиться, но это неотъемлемый процесс полномасштабной войны. Что может ответить президент на нежелание граждан идти на войну?

– Люди не ждут, что им скажут: "мобилизации не будет". В обществе есть запрос на открытость и рациональность. Обратите внимание на фактически рекламные объявления некоторых бригад, которые самостоятельно набирают людей. Там четко сказано, куда ты попадешь, чем будешь заниматься и что тебе для этого дадут. В этих бригадах нет проблем с людьми, к ним стоят очереди, ведь человек точно знает, на что он подписывается.

Именно такой подход к мобилизации должен быть на государственном уровне. В своем обращении Владимиру Зеленскому следовало дать украинцам понимание того, что власть имеет концепцию изменений в этих процессах, что над этим работают и дальше будет лучше. Он не сделал этого.

Градация граждан и неспособность к компромиссам

– Какие изменения в характере Владимира Зеленского и его отношении к ситуации в стране можно заметить на примере новогодних обращений за последние пять лет?

– Главной чертой характера президента является его упрямство и неготовность менять мнение, идти на компромиссы. Это было заметно еще в КВН, когда у молодого комика Владимира Зеленского был конфликт с Александром Масляковым.

Для пересмотра отношения как к событиям, так и к своему окружению ему нужны кардинальные изменения вокруг, что-то действительно радикальное. Эта черта осталась при нем.

– А как же смена риторики с "договориться где-нибудь посередине" на "мы не торгуем территориями"?

– Это и есть изменение под влиянием трагических и неожиданных событий. Но и здесь он проявляет упрямство. Ранее он был уверен, что только ему удастся договориться с Путиным и заключить мир. Теперь он уверен, что Россию можно победить только силой. Подтверждением тому, что Зеленский не готов к компромиссам с врагом, служат два момента в новогоднем обращении: фотография, где он на острове Змеином показывает средний палец в сторону РФ, и картина с горящим Кремлем в его кабинете.

Поэтому относительно разных сценариев завершения войны сейчас можно констатировать только одно: Владимир Зеленский будет переть до конца. Это его природа.

Также во время выступления 31 декабря президент дважды подчеркнул, что, несмотря на все события в стране, он остается на своем посту, как и в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это свидетельство того, что он воспринимает и позиционирует себя как константу, основу, без которой все может развалиться.

– По своему психотипу Владимир Зеленский – человек, на которого сложно давить и влиять?

– На любого человека можно влиять. Вопрос в том, кто, что и при каких обстоятельствах это будет делать. Владимир Зеленский относится к категории людей, сложно поддающихся воздействию. Это очень хорошо для лидера, бизнесмена, спортсмена, но не для политика.

Политика – это искусство компромиссов. Упрямство Владимира Зеленского может играть против него и мешать ему быть эффективным. Вспомните, что было в преддверии полномасштабного вторжения. Президент отказывался признавать, что ему не удастся разрешить этот конфликт, он до последнего стоял на том, что Путин не рискнет напасть на нас. Что было дальше, все мы знаем, и это сыграло против него.

– Многим показалось, что в новогоднюю ночь президент был слишком резок в тезисах об украинских беженцах за границей. Вы почувствовали это?

– Да, это была очень скользкая дорожка и это тоже об изменениях в отношении президента к украинскому обществу. В обращении 31 декабря 2022 года одним из самых мощных моментов была благодарность каждому из регионов за их вклад в борьбу с врагом: югу и востоку – за стойкость, западу – за прием беженцев и релокацию бизнеса. Беженцы тогда воспринимались президентом как пострадавшие от войны граждане, которых нужно поддерживать и обязательно возвращать домой.

Теперь риторика кардинально другая: "либо работаешь, либо воюешь", "кто-то остался, кто-то побежал", "кем я хочу быть — беженцем или гражданином", "я работаю, и это не подвиг, а долг". Этот демарш в сторону выехавших и не вернувшихся людей – не очень хорошо, ибо это признак разделения общества на разные группы.

Причем позитив достался всем: и тем, кто на войне, и тем, кто в оккупации, и тем, кто в Украине, и тем, кто уехал и вернулся, а вот оставшиеся за границей выбирайте – беженцы вы или граждане. Уверен, что украинцам, которые, возможно, потеряли все на Родине, слышать такое от президента в новогоднюю ночь было нелегко.

– В прошлом году много говорили о вероятном расколе между военным и политическим руководством Украины. Шевроны за спиной Владимира Зеленского во время новогоднего обращения — ответ на эти слухи?

– Вполне возможно. И если это так, то это правильный и положительный сигнал: политики и военные вместе на пути к победе. Сейчас обществу важно быть уверенным в единстве на всех уровнях.

В то же время, это могло быть попыткой присоединиться к военной составляющей существования нашей политической системы. Уровень доверия к войску сейчас намного превышает уровень доверия к любым другим государственным или общественным институтам. Прошлый год был годом кардинального изменения отношения украинцев к органам власти. Уровень доверия к правительству составлял 52%, а теперь – 26%, Верховной Раде ранее верили 34% граждан, а теперь – 15%. Уровень недоверия еще более печальный. В условиях войны это очень существенный спад.

Поэтому возможность выступить на фоне военных символов может быть попыткой присоединиться к тем, кому доверяют, подчеркнуть, что он тоже является частью сопротивления. И в этом тоже нет ничего плохого.

– Что должен сделать Владимир Зеленский, чтобы снова производить на общество эффект, который мы видели в первые годы его президентства?

– Показательным моментом стал недавний визит главы государства на передовую. Поехать в Авдеевку в сегодняшних условиях – это действительно героический поступок. Впрочем, информационное пространство почти не отреагировало на это событие. После итоговой пресс-конференции общество подсознательно пошло на принцип: если вы нас не слышите – мы вас не видим.

С 2018 года изменился не только и не столько Владимир Зеленский, сколько все мы. Украинцы нуждаются в том, чтобы наши метаморфозы совпадали с его. Когда мы будем мыслить и действовать в унисон, заявления и решения президента будут производить нужный эффект на общество.