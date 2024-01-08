Мобилизация в новом году: кого из украинцев будут призывать в армию в январе

Таких категорий граждан будет несколько

В Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации. А это означает, что многие граждане продолжат получать повестки из военкоматов и в 2024-м году.

"Телеграф" рассказывает о том, кого могут мобилизовать в январе 2024 года. Таких категорий граждан будет несколько.

Призвать на военную службу с нового года могут:

пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта;

пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;

лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВВК определит пригодными и у них нет проблем с законом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в НБУ оценили идею банковских ограничений для уклоняющихся от мобилизации мужчин.