Гринкевичу и его сыну объявили подозрение по делу о поставках для ВСУ: какой срок грозит

Пока львовскому бизнесмену светит до 8 лет заключения

Львовскому бизнесмену и одному из поставщиков Министерства обороны Украины Игорю Гринкевичу и его сыну Роману объявили подозрения. Речь идет о деле по поставках товаров для ВСУ.

Кроме того, подозрения получили еще трое руководителей подконтрольных компаний. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Позже появилась официальная информация от ГБР по этому поводу.

В ДБР сообщили, что следователи сейчас устанавливают полный круг лиц, причастных к уголовному правонарушению. В том числе проверяется информация в отношении должностных лиц Министерства обороны Украины.

Выяснилось, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия. Они раньше занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для Минобороны. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен.

Пяти участникам этой схемы уже сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 статьи 255 УК Украины). Санкции статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

До этого Гринкевич имел статус подозреваемого в уголовном производстве по попытке дать взятку одному из руководителей Государственного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР).

После этого выяснилось, что есть еще одно уголовное производство против фирм Гринкевича, которые занимались поставками одежды и белья для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его открыли еще несколько месяцев назад. По данным ГБР, компании бизнесмена выиграли 23 тендера, их общая сумма превышает 1,5 млрд грн.

Следователи выявили, что фирмы бизнесмена не выполнили полностью 6 контрактов. Еще по 7 были недочеты: поставки по факту были, но в меньших количествах, чем указано в документах. При этом деньги от государства были получены в полном размере. Оставшиеся 8 контрактов были выполнены, но с опозданием. В компаниях прошли обыски. Имущество арестовали. Игорь Гринкевич пытался "решить" вопрос с помощью взятки, за что и был задержан.

Само же производство касалось сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, во время которых Минобороны было нанесено более 1 млрд грн ущерба.

Гринкевичу объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Печерский районный суд города Киева 30 декабря избрал львовскому бизнесмену меру пресечения. Его взяли под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 млн грн. В настоящее время предприниматель остается под арестом.

В ГБР сообщили, что следователи сейчас устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению, в том числе проверяется информация о должностных лицах Министерства обороны Украины.

В результате скандала вся семья Гринкевича попала под пристальный глаз СМИ. Журналисты разузнали много информации о богатой жизни его сына и дочери, которой они хвастались в соцсетях.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в деле Гринкевичей всплыло имя футболиста сборной Украины.