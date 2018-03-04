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Фильтровальная станция Донецка возобновила свою работу
03:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Работа Донецкой фильтровальной станции полностью восстановлена.

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено, Донецкая фильтровальная станция (ДФС) нынче продолжает работать в штатном режиме, сообщил Павел Жебривский.

Как сообщил ранее П.Жебривский, днем в субботу промывались фильтры и к вечеру станция заработает в штатном режиме на полную мощность.

По словам председателя ВГА Авдеевки Павел Малыхин вода подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены.

В настоящее время с 15 часов Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме на полную мощность.

Как сообщалось, работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий.

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Новости Украины, Донецк, ДФС, Украина, Фильтровальная станция.
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