В Кропивницком планируют возобновить работу аэропорта

По словам представителей властей, позиция Кабинета Министров Украины и президента Украины - в полной мере использовать Кропивницкий аэропорт. Об этом сообщается на сайте облсовета.

Председатель областного совета Александр Черноиваненко отметил, что для этого есть все предпосылки, в том числе профессиональные кадры Кировоградской летной академии.

Одной из главных задач является восстановление взлетно-посадочной полосы. 1300 метров полосы необходимо привести в надлежащее состояние для учебно-тренировочных мероприятий, а также увеличить рабочую участок полосы с 1600 до 2100 метров.

Напомним, Международный аэропорт Винница признан аэропортом года Ассоциацией "Аэропорты Украины".